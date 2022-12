Maroko Kanadčanom natresel že dva zadetka, tudi avtogol

Kanada in Maroko se merita na stadionu Al Thumama v vročem Katarju, kjer so Maročani prišli do vodstva že v četrti minuti srečanja. Po veliki napaki Milana Borjana, ki je žogo dobesedno podal nasprotnemu igralcu, je mrežo zatresel Hakim Ziyech. Kanada je tako sedaj dala (Alphonso Davies je proti Hrvatom zadetek dosegel v drugi minuti srečanja) in tudi prejela najhitrejši zadetek. Maročani so točno na polovici prvega polčasa (23. minuta) mrežo zatresli še drugič. Po fantastičnem in predvsem hitrem protinapadu je tokrat v polno meril Youssef En-Nesyri.