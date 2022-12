Maroški junak, ki bi skoraj branil za Kanado

Maročani, potem ko so presenetljivo osvojili prvo mesto v skupini F, v kateri sta bili med drugim favorizirani reprezentanci Hrvaške in Belgije, nadaljujejo svojo uspešno pot na svetovnem prvenstvu. V osmini finala so namreč presenetljivo po izvajanju enajstmetrovk ugnali favorizirane Špance in bodo prvič v zgodovini nastopili v četrtfinalu. S tem so postali šele četrta afriška reprezentanca, ki se je uspela prebiti med osem najboljših na svetu. Pred tem je to uspelo le še Kamerunu (leta 1990), Senegalu (2002) in Gani (2010).



Veliko zaslug za uspešne predstave čete Walida Regraguija gre vratarju Yassineju Bounouju. Vratar španske Seville je na tem prvenstvu prejel le en gol, proti Kanadi. In zanimivo, to je prav država, v kateri je bil 192 centimetrov visoki vratar rojen in katere barve bi lahko branil tudi na mednarodni sceni. "Res je, kontaktiral me je takratni selektor Kanade Benito Floro. To je bilo v trenutku, ko še nisem igral za Maroko. A jaz sem iz Maroka, tam sem odraščal in zmeraj sem sanjal, da bi igral za leve iz Atlasa," je razložil Bounou, čigar starši so se pred njegovim rojstvom preselili v Kanado. Bounou se je leta 1991 rodil v Montrealu, družina pa se je kmalu vrnila nazaj v Maroko, kjer je tudi naredil prve korake v klubu Wydad Casablanca.