Martinez po remiju s Hrvaško odstopil s selektorskega stolčka Belgije

"To je bila moja zadnja tekma z belgijsko reprezentanco. Ne morem več nadaljevati," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci po tekmi dejal Roberto Martinez in dodal: "Čas je, da sprejmem dejstvo, da je bila to zadnja tekma."

Devetinštiridesetletni Martinez je Belgijo prevzel leta 2016, nasledil je Marca Wilmotsa, in v tem času vodil njeno novo "zlato generacijo" na čelu s Kevinom De Bruynejem, Edenom Hazardom, Romelujem Lukakujem in druščino, z njo pa je na reprezentančni ravni največji uspeh dosegel na mundialu 2018 v Rusiji, kjer so Belgijci osvojili tretje mesto. To je doslej najboljši belgijski dosežek na SP v zgodovini države.

"Prestavljate si lahko, da sem imel po tistem tretjem mestu veliko ponudb, toda želel sem ostati lojalen in dokončati svoje pogodbene obveznosti. Zdaj pa je te avanture konec. Moja odločitev pa ni povezana z izpadom v skupinskem delu," pa je še nemška tiskovna agencija dpa navedla Martineza.