Messi ima na SP priložnost doseči edinstven 'trojček'

Letošnje svetovno nogometno prvenstvo je za Lionela Messija verjetno najboljše od petih, na katerih je sodeloval do sedaj. Messijeve ambicije so jasne, saj si želi prvič v karieri osvojiti svetovno prvenstvo, ki ga Argentina čaka že 36 let. Argentinski zvezdnik je ob tem na pragu edinstvenega 'trojčka', za katerega bi moral osvojiti naslov svetovnega prvaka, zlato žogo in zlato kopačko.

Med čakanjem na prvi polfinale 22. izvedbe svetovnega prvenstva v nogometu so oči med drugim uprte v prvega zvezdnika Argentine Lionela Messija, ki je gonilna sila gavčev. 35-letni Argentinec ima pred očmi le močno želeno lovoriko, ki jo lovi že od leta 2006, ko je nastopil na prvem mundialu, poleg končne zmage pa je še vedno v igri tudi za zlato žogo, ki jo dobi najboljši igralec prvenstva in za zlato kopačko, ki jo dobi najboljši strelec turnirja.

icon-expand Lionel Messi FOTO: AP

Messi je zlato žogo sicer že osvojil leta 2014, ko je Argentino popeljal do zadnje stopničke – finala, kjer je klonil proti Nemčiji. V Katarju je zabil že štiri zadetke in dodal dve asistenci, s čimer je že v igri za nagrado za najboljšega posameznika turnirja. Ožji izbor kandidatov bo sicer sestavila tehnično-študijska skupina Fife, ki jo vodi Arsene Wenger, nato pa novinarji glasujejo za najboljše igralce na seznamu. V tekmi za zlato kopačko je Argentinec s štirimi goli izenačen s Francozom Olivierjem Giroudom, oba pa za zadetek zaostajata za mladim francoskim asom Kylianom Mbappejem, ki jih je dosegel pet. Messi ima sicer najbolj produktivno leto za Argentino, kar se tiče doseganje golov, saj je za Albiceleste v letu 2022 dosegel 15 zadetkov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Čeprav Messiju skok na sam svetovni vrh (vsaj zaenkrat) še ni uspel, pa je dolgoletni član Barcelone in sedaj član PSG-ja podrl že kopico rekordov, kar nekaj pa jih še lahko podre do konca turnirja. Pa si poglejmo, katere rekorde svetovnih prvenstev ima Messi že v lasti in katere še lahko podre do konca letošnjega mundiala: - Samo šest nogometašev je zaigralo na petih svetovnih prvenstvih. Poleg Messija so to še Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafa Marquez, Andres Guardado in Cristiano Ronaldo. - Messi je zaigral na že 24 tekmah svetovnih prvenstev in mu manjka le še en nastop, da se izenači z rekordom, ki ga drži že omenjeni Matthaus. Če bo Messi zaigral tako na polfinalni tekmi kot nato tudi še na tekmi za tretje mesto ali v velikem finalu, bo Argentinec Nemčev rekord izboljšal za eno tekmo. - Izmed 24 nastopov, ki jih je Messi zbral na SP, jih je 18 vpisal kot kapetan Argentine, toliko jih je kot kapetan Mehike vpisal tudi Rafa Marquez. - Rekord za največ minut, odigranih na svetovnih prvenstvih, z 2217 minutami drži Paolo Maldini. Messi jih ima na kontu 2104 in bo tako podrl Italijanov rekord, če bodo med Argentino in Hrvaško igrani podaljški, desetica gavčev pa bo odigral celotno tekmo.

icon-expand Paolo Maldini je zbral največ minut na svetovnih prvenstvih. FOTO: AP

- Messi je edini nogometaš, ki je na petih različnih svetovnih prvenstvih vpisal vsaj eno asistenco. Pele, Grzegorz Lato, Diego Maradona in David Beckham so za primerjavo asistenco vpisali le na treh različnih mundialih. - Kar se tiče podaj v izločilnih bojih mundialov, pa vodi Pele, ki jih je v tej fazi tekmovanja vpisal šest. Messi ima trenutno le podajo manj. - Messi je z zadetkom proti Nizozemski dosegel že svoj deseti gol na svetovnih prvenstvih in izenačil rekord Gabriela Batistute za največ zadetkov za Argentino na mundialih. Če doseže še enega, se bo torej sam zavihtel na vrh te lestvice. - Messi je edini nogometaš, ki je na svetovnih prvenstvih zadel tako v svojih dvajsetih kot tudi v svojih tridesetih letih. Pele je ta dosežek zgrešil za le štiri mesece. - Argentinec je zadel svoj prvi in (zaenkrat) svoj zadnji zadetek na mundialu v razmaku 16 let in 176 dni. V podobnem razmaku je svoj prvi in zadnji zadetek na mundialih dosegel tudi njegov večni tekmec Cristiano Ronaldo, čigar zadetka loči 16 let in 160 dni.

icon-expand Gabriel Batistuta FOTO: AP

- Nagrado za igralca tekme, ki so jo začeli podeljevati leta 2002, je Messi prejel kar devetkrat, med drugim štirikrat na SP 2014 v Braziliji, kar je največ na enem mundialu. Toliko jih je na SP 2010 v Južni Afriki prejel tudi Wesley Sneijder. Na tem mundialu je Messi zbral že štiri omenjene nagrade (eno je nemudoma podaril soigralcu Alexisu Mac Allisterju) in tako lahko z izjemnima predstavama podre tudi ta rekord. - Miroslav Klose je bil udeležen pri 17 zmagah Nemčije na svetovnih prvenstvih, Messi pa pri 15. Kot že rečeno, Argentina bo v Katarju odigrala še dve tekmi ... In če se kdo sprašuje, ali je komu že uspelo (na istem mundialu, seveda) osvojiti prvenstvo, zlato žogo in zlato kopačko, je odgovor da. To je leta 1962 uspelo Brazilcu Garrinchi, leta 1978 Argentincu Mariu Kempesu in leta 1982, ko je na svetovnem prvenstvu slavila Italija, individualni nagradi pa je domov odnesel Paolo Rossi, ki je kot edini isteo leto osvojil tudi prestižno Zlato žogo (Ballon d'Or).