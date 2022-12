Messi in 'njegov' selektor: Objem in solze, ki so izdale vse

Vsi, ki spremljajo letošnje prvenstvo, so se zagotovo v nekem trenutku vprašali, ali bo Lionel Messi z morebitno osvojitvijo SP v Katarju dokončno dokazal, da je najboljši nogometaš vseh časov. Tudi v njegovi rodni državi nekateri niso prepričani v to, ampak selektor Argentine Lionel Scaloni ne dvomi. "Včasih se zdi, da mi to mislimo zgolj zato, ker smo Argentinci, ampak jaz ne dvomim v to, da je. Mogoče je to sebično, ampak jaz ne dvomim v to, da je on najboljši vseh časov," je svojega nekdanjega soigralca v argentinski reprezentanci še enkrat znova pohvalil Scaloni.

Najmlajši selektor na letošnjem prvenstvu je vodenje argentinske reprezentance prevzel leta 2018 v zelo težkih časih. Izgubili so tri zaporedne finalne obračune, na SP v Rusiji pa so gavči izpadli že v osmini finala. Messi je resno razmišljal o zaključku svoje reprezentančne kariere, nato pa je na sceno stopil trener, s katerim je na SP v Nemčiji leta 2006 bil del istega moštva. 12 let pozneje od Scalonija nihče ni veliko pričakoval, a mladi trener je okoli sebe počasi in potrpežljivo sestavil strokovni štab, ki ga sestavljajo številni nekdanji igralci (Pablo Aimar, Walter Samuel in Roberto Ayala). Moštvo je počasi začelo igrati bolj samozavestno in sledil je Messijev prvi reprezentančni pokal, ki je v veliki meri zmanjšal velik pritisk na ramenih super zvezdnika. Argentina je lani prvič po letu 1993 postala južnoameriški prvak.