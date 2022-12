Messi: Zamenjal bi vse svoje gole in podaril vse lovorike za naslov v Katarju

Argentina je v dvoboju z Avstralijo upravičila vlogo favorita in za razliko od prejšnjega SP 2018, ko je izgubila proti poznejšemu prvaku Franciji, preživela ta del tekmovanja. Lionel Messi je na svoji jubilejni 1000. tekmi v karieri dosegel vodilni zadetek. Zanimivo, da se je 35-letni nogometaš pariške ekipe PSG sploh prvič vpisal med strelce, ko gre za izločilne boje na svetovnih nogometnih prvenstvih. To je bil njegov skupno deveti na SP. Prejšnjih osem je dosegel v skupinskem delu mundialov 2010, 2014 in 2018. Gavče sedaj v četrtfinalu čakajo Nizozemci.

icon-expand Lionel Messi je v 35. minuti poskrbel za vodstvo Argentine proti Avstraliji. FOTO: AP

Lionel Messi, za mnoge najboljši nogometaš sveta, je na jubilejni tekmi sicer vpisal že svoj 789. gol, z devetim na prvenstvih sveta pa je med Argentinci prehitel Diega Maradono ter za enega zaostaja za Gabrielom Batistuto.

Argentince četrtfinalni obračun z Nizozemci čaka v petek v Lusailu.

Zdaj 35-letni nogometaš je v članski kategoriji debitiral 16. oktobra 2004 v dresu Barcelone proti mestnemu tekmecu Espanyolu. S 17 leti je takrat vstopil v končnici in odigral zadnjih osem minut. V dresu Barcelone je Messi nato nastopil na 778 uradnih tekmah, kamor se je iz argentinskega Rosaria preselil že pri 13 letih. Skupaj je za Katalonce dosegel tudi 672 golov in se z njimi veselil 35 različnih klubskih naslovov. Klubsko kariero je Messi nato nadaljeval pri pariškem PSG, za katerega je na doslej 53 tekmah dosegel 23 golov in s Parižani osvojil dva naslova. Reprezentančno kariero je začel 17. avgusta 2005. Tudi ta tekma se je zapisala v anale. Proti Madžarom je vstopil v igro v 64. minuti, a bil na terenu manj kot 60 sekund, saj je po hitrem prekršku prejel rdeči karton.

Sledilo je 167 tekem in 93 reprezentančnih golov. Na svetovnih prvenstvih je za Argentino doslej odigral tudi 22 tekem in na lestvici za eno tekmo prehitel slavnega Diega Armanda Maradono. Oba pa sta pred tekmo osmine finala z Avstralci na SP dosegla po osem reprezentančnih golov. In končno je Messi zabil tudi v izločilnih bojih in po tekmi z Avstralci ima v svoji rubriki doseženih zadetkov številko devet. Messi je ob zadetku še nekajkrat z izjemnimi asistencami hranil svoje soigralce, ki pa v večini primerov niso bili pri strelu. "Važno je, da smo naprej. Nihče se ne bo spomnil naših zapravljenih priložnosti in tudi tega, da smo v končnici tekme trpeli. Za nami je zares naporen obračun. A takšni so v večini primerov dvoboji na izpadanje," je po uvrstitvi med osem na svetu dejal strelec prvega gola proti "kengurujem".

"Zelo malo časa smo imeli za pripravo na tekmece. Ob tem se nismo uspeli dobro spočiti po zahtevnem skupinskem delu, ki je bil tako fizično, predvsem pa psihično zelo naporen. Še posebej, ker smo si s porazom na otvoritveni tekmi močno otežili delo. Vendar pa smo na zadnjih dveh obračunih pokazali svojo vrednost, predvsem pa primeren zmagovalni značaj. Malo napadalnih akcij smo pustili nasprotniku, razen v končnici, ko so igrali na vse ali nič. Pohvalil bi našega vratarja Emiliana Martineza. Težko je, ko nimaš veliko dela, nato pa moraš čisto ob koncu pokazati vse, kar znaš. Imel je odlično obrambo, ki nam je pomagala pri napredovanju," je še opazil kapetan gavčev, ki se je po uvrstitvi v četrtfinale prešerno veselil skupaj s soigralci.

icon-link Statistika Lionela Messija proti Avstraliji. FOTO: Sofascore.com

Vključena pa je bila tudi armada vzhičenih argentinskih navijačev, ki po uvrstitvi v naslednji del izločilnih bojev že sanjajo velike stvari. "Rad bi umiril evforijo. Ni še čas za njo. Daleč smo še od tistega, kar bi želeli osvojiti," je bil malce skrivnosten Messi. "Vesel sem, da smo dobili takšno specifično tekmo, kot je bila ta proti Avstralcem. Veliko trdega nogometa, veliko dvobojev in potrebno je bilo pokazati svoj značaj," je ponovil Messi in pogledal naprej. "Mi smo naredili prvi pomemben korak, a naslednji bo verjetno še težji. Vemo, kako odlična reprezentanca so Nizozemci z zares imenitnimi posamezniki. Dobro se poznamo, nisem še videl njihovih tekem na tem prvenstvu, a gotovo nas bo strokovni štab dobro pripravil na njih. Obeta se odprta tekma. Mislim, da bo bolj napadalna z obeh strani, kot je bila ta z Avstralci."