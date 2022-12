Messi razveselil rojake: Malo bom še igral za reprezentanco

Med neštetimi zgodbami o Lionelu Messiju in argentinskem nogometu v zadnjih 24 urah se je ena za kratek čas izgubila v poplavi čustev, solz in nasmehov. Ali bo Lionel Messi po osvojitvi največjega pokala v nogometu svoji reprezentanci končno po 172. tekmi pomahal v slovo? "Očitno je, da sem želel svojo kariero zaključiti s tem. Ne bi si mogel želeti več. Zaključiti svojo kariero na tak način je impresivno. Kaj še ostane po tem? Imam Copo Americo in svetovno prvenstvo na samem koncu," je stanje svoje kariere po svoji največji zmagi opisal Messi.