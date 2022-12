Lionel Messi postal še svetovna športna zvezda leta 2022

Kapetan svetovnih prvakov v nogometu Argentinec Lionel Messi je svetovna športna zvezda leta 2022 po izboru britanske radiotelevizije BBC. Zmagovalca izbora BBC Sports Personality's World Sport Star of the Year so razglasili in objavili na spletnih straneh britanske medijske mreže.

icon-expand Slavje svetovnega prvaka Lionela Messija FOTO: AP Petintridesetletni Lionel Messi je v Katarju popeljal Argentino do prvega naslova svetovnih prvakov v nogometu po 36 letih. Napadalec Paris Saint-Germaina je osvojil zlato žogo turnirja, ki jo prejme najboljši igralec, potem ko je na svojem petem svetovnem prvenstvu dosegel sedem golov. PREBERI ŠE Lionel Messi po novem rekorder tudi na Instagramu Nekdanji zvezdnik Barcelone je splošno priznan kot eden najboljših nogometašev vseh časov, navaja BBC. Messi je dvakrat zadel v finalu svetovnega prvenstva in tudi uspešno izvedel strel z bele pike po koncu rednega dela in podaljška finala. Argentina je šele po streljanju enajstmetrovk premagala prvake iz 2018 Francijo s 4:2, potem ko sta finalista turnirja v Katarju igrala neodločeno 3:3. To je pomenilo, da je Messi največjo nagrado v nogometu dodal na seznam trofej, ki vključuje sedem nazivov najboljšega nogometaša leta (Ballon d'Or), štiri naslove zmagovalca lige prvakov, en naslov zmagovalca Copa Americe, deset naslovov zmagovalca španske le lige z Barcelono in krono francoske lige s PSG. Poleg tega je v karieri dosegel osupljivih 793 golov. S PSG je Messi aprila osvojil prvi naslov francoskega prvaka, od začetka sezone 2022/23 avgusta pa je v 19 klubskih nastopih zadel 12-krat in prispeval 14 asistenc. Messi bi na naslednjem svetovnem prvenstvu leta 2026 igral pri dopolnjenih 39 letih, pred tem pa je namignil, da utegne biti finale v Katarju njegov zadnji. "Če je res bil, je bil to popoln način, da konča svojo reprezentančno kariero na mundialih po lanski zmagi Argentine na južnoameriškem prvenstvu," je zapisal BBC. PREBERI ŠE Dan, ko je Messi odgovoril na večno vprašanje Ta naziv "svetovne športne zvezde leta" podeli športniku, ki je med letom dosegel najvidnejši športni uspeh na svetovnem prizorišču.