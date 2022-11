Mladi Srb sporočil Brazilcem: Razbili vas bomo 3:0, Neymar bo jokal kot dojenček

Že na drugem svetovnem prvenstvu zapored se bosta v skupinskem delu svetovnega prvenstva udarila Srbija in Brazilija. Pred štirimi leti so v tretjem krogu v Moskvi Brazilci slavili z 2:0 (zadela sta Paulinho in Thiago Silva), kar je pomenilo konec mundiala za orle. Tudi tokrat so favoriti nogometaši Selecaa, a s tem se privrženci Srbije (očitno) ne obremenjujejo.