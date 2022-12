Modrić: Hoteli smo zlato. Bili smo blizu

Selektor bronastih hrvaških nogometašev Zlatko Dalić je medaljo s svetovnega prvenstva v Katarju posvetil legendarnemu rojaku Miroslavu Blaževiću, ki je 1998 Hrvaško prav tako popeljal do tretjega mesta na SP. "Ćiro, to je zate. Lahko osvojim pet medalj, a le eden bo trener vseh trenerjev," je dejal Dalić po zmagi nad Marokom z 2:1. Na Hrvaškem se v nedeljo pozno popoldan obeta veličasten sprejem bronastih nogometašev.

"Ta bron ima zlat lesk. To je medalja za cel narod, ki nas ima tako rad. Dve prvenstvi in dve medalji. Čestitke igralcem. Zmago poklanjam enemu človeku, to je Ćiro. Šef, to je za vas, to je vaša medalja," je hrvaškim medijem v Katarju povedal Zlatko Dalić, piše dnevnik.hr. "Malokdo je verjel v nas. Tekmo so začeli štirje igralci s hrvaškega prvenstva. Vsi so dali vse od sebe. Zame je ta bronasta medalja pravo zlato. Osvojiti medaljo v takšni konkurenci je izjemen dosežek za hrvaški narod. Redki so tega sposobni," je dodal hrvaški selektor.

Hrvaški spletni portal index.hr je kontaktiral Blaževića. "Jokal sem zadnjih petnajst minut tekme, saj sem videl, da nam nič ne morejo, da bomo zmagali in odšli med nogometne velesile. To me je vrnilo v življenje," je dejal Ćiro Blažević, ki je pri 87 letih hudo bolan. "To smo si zaslužili. Zahvaljujem se Daliću in njegovim junakom, njegovim vitezom, ki so tretje mesto osvojili ponosno in zasluženo. Posvetilo selektorja mi veliko pomeni. Jaz sem vse te fante nekoč učil, on pa je vseskozi sodeloval in vpijal znanje," je dodal Blažević.

Kapetan Hrvaške Luka Modrić je takoj po tekmi povedal: "Naredili smo nekaj res velikega za hrvaški nogomet. Hoteli smo zlato. Bili smo blizu. Ponosni smo lahko na našo igro in domov se vračamo kot zmagovalci. Verjamem, da nas bodo ljudje na Hrvaškem lepo sprejeli in da se bomo skupaj še enkrat veselili," je dejal Modrić, piše Jutarnji list.

Hrvati so se po letu 1998 vnovič veselili bronaste kolajne. Pred štirimi leti so bili podprvaki, v finalu jih je v Rusiji ugnala Francija s 4:2.

Dolgoletni hrvaški kapetan je po končanem SP namignil, da reprezentančne kariere s Katarjem (najverjetneje) še ni konec. "Uspehi z reprezentanco so zame nekaj posebnega in delajo me srečnega. Zelo smo napredovali kot ekipa. Hrvaška ni čudo, ki se zgodi vsakih 20 let. Nismo neke črne ovce, temveč velesila v nogometu. Mladi igralci so v zadnjih letih pokazali kakovost in v ekipo vnesli energijo. Prihodnost hrvaškega nogometa je svetla," je dodal Modrić, ki bo za Hrvaško še naprej igral v ligi narodov. "Potem pa bomo videli, kako naprej," pravi hrvaški kapetan.

