Modrić: Ta reprezentanca bo osvojila tudi zlato!

Kot da bi že bilo silvestrovo, so v središču hrvaške prestolnice pokale petarde, rakete in ostala pirotehnična sredstva. Vse v čast bronastim s svetovnega prvenstva, hrvaškim nogometašem, ki so v Katarju domov poslali Japonsko in celo Brazilijo, nato pa v polfinalu morali priznati premoč kasnejšim svetovnim prvakom Argentincem. V boju za tretje mesto so z 2:1 premagali Maroko in na drugem zaporednem mundialu osvojili medaljo. Prihoda svojih junakov ni želelo zamuditi okoli 80.000 navijačev. Hrvaško reprezentanco so razveselili z glasnim skandiranjem in petjem hrvaških navijaških pesmi, nogometaši pa so se jim zahvalili s petjem in plesom na odru.

Veselo vzdušje je doseglo vrhunec, ko je zbrano množico nagovoril kapetan hrvaške izbrane vrste Luka Modrić: "Čudovito vas je videti ponovno po štirih letih in pol! Želel bi le poudariti, da sem prepričan, da bo ta reprezentanca v prihodnosti osvojila tudi zlato!" S temi besedami je 37-letni vezist madridskega Reala še enkrat več osvojil srca navijačev.