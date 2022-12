Modrić: Upam, da bo naslov osvojil Messi. Je najboljši vseh časov

Večina igralcev hrvaške reprezentance po prepričljivem porazu z Argentino s 3:0 v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju ni bila razpoložena za pogovor. Eden redkih, ki je stopil pred novinarje, je bil zvezdnik madridskega Reala Luka Modrić. Reprezentančni kapetan je skušal bodriti psihično zlomljene Hrvate.

"Na žalost smo izgubili. Nasprotniku moramo čestitati. Zaslužili so si uvrstitev v finale, če gledaš celotno tekmo. Bili so boljši, čeprav je zdaj, ko imamo glave še vroče, težko komentirati igro in reči kaj pametnega. Na žalost nismo v finalu. Pred nami je tekma za tretje mesto in treba je dobro okrevati, najprej psihično, ter poskusiti osvojiti bron," izjavo Luka Modrića takoj po koncu tekme prenaša hrvaški novičarski portal Index. Hrvaška javnost se ukvarja z dosojeno najstrožjo kaznijo, ki je v 34. minuti prelomila potek tekme. Po dolgi in globinski podaji je Juliana Alvareza v svojem kazenskem prostoru zrušil vratar Dominik Livaković, Lionel Messi pa je nato z bele točke matiral čuvaja hrvaške mreže, junaka tekme proti Braziliji.

Modrić je bil v izjavi jasen, da prvi zadetek Argentine "ni bil enajstmetrovka". "V akciji pred tem bi nam moral sodnik dosoditi kot. Potem je bila dosojena neobstoječa enajstmetrovka, ki je prelomila tekmo. Do takrat smo igrali v redu," je poudaril Modrić. "Manjkalo nam je nekaj več v konici napada, da bi bili bolj nevarni, a do te enajstmetrovke nismo imeli težav. Takšne enajstmetrovke se na takšni tekmi ne bi smelo soditi. Že spet so jo sodili in to me žalosti. Potem je prišel drugi gol, pri katerem so imeli srečo, po tem se je bilo težko vrniti," je Modrić še enkrat podoživel najbolj izstopajoče trenutke polfinalnega poraza. Je pa izkušeni vezist poslal sporočilo pred finalnim obračunom. "Upam, da bo naslov osvojil Messi. Zasluži si, je namreč najboljši nogometaš v zgodovini."

Izkušeni kreator hrvaške igre se je z mislimi že obrnil proti novemu izzivu. "V soboto nas čaka velika tekma, zelo pomembno bi bilo osvojiti tretje mesto po vsem, kar smo naredili tukaj. Borili smo se, škoda bi bilo, da bi to tretje mesto izpustili. Moramo se zbrati in dobro spočiti ter se na to psihično pripraviti. Smo razočarani. Želeli smo si v finale, a ponavljam, pred nami je še ena pomembna tekma," je povedal hrvaški kapetan.

Hrvaške sanje o zlatu so se končale, Modrić pa je požel velik aplavz in ovacije, ko ga je hrvaški selektor Zlatko Dalić devet minut pred koncem poslal z zelenice. Za Modrića bo letošnje svetovno prvenstvo najverjetneje zadnje veliko tekmovanje v državnem dresu. S svetovnega prvenstva v Rusiji pred štirimi leti ima srebro. Hrvaška se bo v obračunu za tretje mesto pomerila s poražencem drevišnjega drugega polfinala med Francijo in Marokom.

