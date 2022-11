Najdražji nogometaš na svetu v petih letih zaradi poškodb izpustil 104 tekme

Brazilska nogometna izbrana vrsta, ki se je v preteklosti kar petkrat okitila z naslovom svetovnega prvaka, je na svetovno prvenstvo 2022 v Katar pripotovala kot najbolj uspešna reprezentanca v zgodovini mundialov. A nazadnje ji je do končne zmage uspelo priti leta 2002. V letih 2006, 2010 in 2018 se je pot Brazilcev na svetovnih prvenstvih končala v četrtfinalu, leta 2014 so končali na nehvaležnem četrtem mestu. Zdaj je na Viniciusu Juniorju, Richarlisonu, Neymarju in ostalih brazilskih zvezdnikih, da končajo sušo in domov prinesejo šesto lovoriko za najboljšega na svetu.

Poškodbe so Neymarjeva stalnica

A za to potrebujejo zdrave nogometaše. Največje tveganje vselej predstavlja prav brazilski napadalec Neymar. Odkar je avgusta 2017 prestopil k PSG-ju, so poškodbe njegova stalnica. Zanimiv je podatek, da je v dresu Parižanov odigral 164 tekem, izpustil pa jih je kar 104. Pretežno zaradi poškodb, nekaj tudi zaradi bolezni. Najdlje je bil odsoten 90 dni, in to zgolj pol leta po prihodu v Pariz. Takrat je zaradi zloma kosti v stopalu izpustil 16 tekem Parižanov, zaradi enake poškodbe je od januarja 2019 do aprila 2019 izpustil kar 18 tekem. Vmes in kasneje so mu krajši čas težave povzročale tudi poškodbe notranje in zadnje stegenske mišice in še najbolj zaskrbljujoče ta trenutek – poškodbe gležnja. Nazadnje je imel ta del telesa poškodovan od novembra 2021 do februarja 2022, v tem času pa je moral izpustiti 12 tekem PSG-ja.

Najbolj napaden nogometaš na svetu

Na uvodni tekmi za brazilsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Katarju proti Srbiji je bilo nad njim storjenih kar devet prekrškov, trije od teh so bili kaznovani z rumenim kartonom. Za primerjavo: nad vsemi ostalimi petnajstimi, ki jih je brazilski selektor Tite poslal v igro, so srbski nogometaši storili tri prekrške. V 79. minuti je Tite Neymarja tako poslal na klop, fotografije, ki so hitro postale viralne, pa so pričale o novi poškodbi brazilskega zvezdnika.