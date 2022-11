'Namerno so nas tepli, Brazilci so delali cirkus, Neymar pa je dobil po nogah'

Reprezentanci Srbije in Brazilije sta odigrali enega bolj pričakovanih obračunov dosedanjega dela nogometnega SP v Katarju. Če je v prvem polčasu še kazalo na negotov razplet in morda celo na novo presenečenje na mundialu, pa je drugi del razblinil vse dvome. Karioke so z orli počele, "kar so hotele". Na koncu je poraz z 0:2 za Srbijo še ugoden. Srbski mediji so si med in še posebej po tekmi (pričakovano) dali duška.

icon-expand Dragan Stojković FOTO: AP

Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije so zmagovito odprli zaključni turnir v Katarju, kjer sodijo v najožji krog favoritov za končno zmago.

Brazilija se bo v naslednjem krogu pomerila s Švico, Srbija pa s Kamerunom. Obe tekmi bosta 28. novembra.

Selecao je odpor orlov po sijajni predstavi zlomil v drugi polovici tekme, oba gola pa je dosegel 25-letni napadalec Richarlison v 62. in 73. minuti. Razvoj dogajanja na travniku stadiona v Lusailu so pregovorno doživljajsko spremljali in komentirali srbski mediji – med in po tekmi. "Sodnik Alireza Faghani nas je oškodoval že v zgodnji fazi tekme, ko je nezasluženo dodelil rumeni karton srbskemu branilcu Strahinji Pavloviću," je videl beograjski Blic. "Iranec nas je že oškodoval, bil je to povsem normalen in nenevaren start," je še dodal Blic. Že nekaj minut kasneje, pisala se je enajsta minuta, so mediji "ponoreli". "Brazilci namerno tolčejo po Mitroviću, vedo, od kod jim preti največja nevarnost v napadu. Start Paquetaja na Mitroviću si zasluži najmanj rumeni karton," je bil prepričan Alo.

"Brazilci vedo za Mitrovićev oboleli in boleči gleženj. Start je bil nesramen, stopil mu je na gleženj," je prepričan Kurir, ki je posredovanje Brazilca in reakcijo sodnika okarakteriziral kot "sramotnega". V prenosu v živo so nekateri srbski mediji že po 20 minutah igre ocenili, da se je Neymar že "začel valjati po travniku in da to sodnik dovoljuje". Tudi po drugem zadetku odličnega Richarlisona, ki je zabil že šesti gol na zadnjih štirih reprezentančnih tekmah, skupaj pa devetnajstega za Selecao, so bili komentarji še vedno bolj vezani na ravnanje tekmecev in sodnika, ne pa toliko na nemoč srbske nogometne reprezentance v drugem polčasu tekme, ko so Brazilci povsem prevladovali. "Fahgani ni videl Casemirov (drugi) udarec s komolcem. Ve se, kaj sledi po takšni potezi," je vztrajal Kurir.

Selektor Stojković: Presenečen sem nad našo nemočjo v drugem delu

Za razliko od srbskih medijev, ki se z igro orlov in porazom niso veliko bavili, več pa pisali o postranskih stvareh dvoboja Brazilije in Srbije, je o tekmi in vsebini spregovoril selektor reprezentance Dragan Stojković. "Odigrali smo zares korektnih prvih 45 minut, ko Brazilcem razen dveh situacij nismo dovolili ničesar. Lahko rečem, da smo kontrolirali prvi polčas, ki je potekal tako, kot smo si mislili in želeli," je sprva srbskim medijem hitel pripovedovati Stojković in nato zlil precej več gnojnice na igro orlov v drugem delu. "Padli smo, oni pa so samo rasli. Tako je v kolektivnem športu. Igraš toliko in tako, kot ti dovoli tekmec. In Brazilija nam v drugem polčasu ni dala veliko," je bil realen Stojković. "Prepričan sem, da ni kriva telesna priprava, nismo padli fizično, nasprotnik nas je deklasiral na nogometen način. Bili so enostavno neulovljivi za nas. Sedaj moramo dvigniti glave in prek Švice in Kameruna priti v izločilne boje," gleda naprej Stojković.

Medtem so srbski mediji ob koncu tekme, ko je bilo že vse odločeno, vztrajali z negativnim pisanjem o nasprotniku. "Brazilci delajo cirkus iz tekme. Simulirajo in se pretvarjajo," je še opazil Alo. Čeprav so med tekmo govorili o Neymarju in njegovi "igri" ter tradicionalnem simuliranju, so ob koncu zapisov "pozdravili" njegov predčasen izhod z igrišča zaradi poškodbe gležnja. "Uf, smo ga pa pretepli. Neymar jih je dobil po nogah kot nihče doslej." Po koncu tekme so razočarani srbski mediji, hočeš nočeš, le gledali v prihodnost.

icon-expand Richarlison je bil krvnik Srbije v uvodu v SP. FOTO: AP