Navijač z glasnim sporočilom podpore Ukrajini, Irankam in mavrični skupnosti

Varnostniki so protestnika sicer ujeti in ga pospremiti z igrišča, a mavrična zastava je ob tem ostala na zelenici. Slednjo je pobral sodnik in jo odnesel do stranske črte, kjer jo je nato odnesel delavec tekmovanja. Navijača, ki je povzročil zadnji incident na spektaklu v Katarju, so odpeljali skozi tunel. Ni znano, kakšne sankcije čakajo protestnika, poroča AP News.

Že prvi teden turnirja v Katarju je sedem evropskih ekip izgubilo bitko za nošenje večbarvnih trakov z napisom "Ena ljubezen" na tekmah svetovnega pokala. Navijači so se medtem pritoževali, da na stadione tekmovanja niso smeli prinesti predmetov z mavričnimi barvami, simbol pravic LGBTIQ+ skupnosti.

Katarski zakoni proti istospolnim partnerjem in ravnanje z LGBTIQ+ osebami so, v času priprav na prvo svetovno prvenstvo, pristali v soju žarometov. Katar je trdil, da so vsi dobrodošli, vključno s pripadniki mavrične skupnosti, vendar pa da morajo obiskovalci ob tem spoštovati nacionalno kulturo.