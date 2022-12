Nemci po izpadu: 'Postali smo nogometni malček'

V kritikah na račun selektorja Hansija Flicka in njegove (neprepričljive) varovance sta najbolj prednjačila kultni Bild in televizijska postaja ARD , kjer je gostoval nekdanji udarni član nemške izbrane vrste Bastian Schweinsteiger . Ta je brez zadržkov stopil v bran nekdanjemu trenerju münchenskega Bayerna in v isti sapi namenil nekaj krepkih svojim nekdanjim reprezentančnim kolegom. "Menim, da selektor Flick ni storil velikih napak pri vodenju reprezentance, bolj zaskrbljujoča je namreč podoba trenutne Nemčije na zelenici. Zelo sem razočaran in šokiran nad prezgodnjim izpadom s tekmovanja. Dejstvo je, da smo postali prebrana knjiga, nasprotnike dobesedno 'kličemo' k sebi in jim ponujamo priložnosti, da nas kaznujejo. To se nam je zgodilo že na prvi tekmi skupinskega dela proti Japonski. To je nekaj, česar si moštvo, ki naskakuje naslov svetovnega prvaka, niti pod razno ne sme privoščiti," je bil po izpadu vidno razočaran in oster Schweinsteiger.

Na selektorjev odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Flick namreč 'ni kupil' zaščite od priljubljenega "Schweinija" ter jasno in glasno poudaril, da so bile Bastianove kritike na račun igralcev pretirane. "Drži, da smo si za poraz in posledično predčasni odhod domov krivi sami. A obstaja veliko razlogov za vse, kar se nam dogaja, obenem pa ne želim iskati izgovorov. Proti Španiji smo zapravili veliko priložnosti, da bi tekmo zaključili v svoj prid. Ko potegnemo črto, je veliko majhnih stvari vplivalo na končni razplet v naši skupini," je dejal nemški selektor.

"Po debaklu na SP v Rusiji smo mislili, da slabše ne gre. No, danes vemo, da smo zabredli še globlje. Vmes smo imeli še evropsko prvenstvo, kjer smo izpadli že v osmini finala, in zdaj zopet novo veliko razočaranje ... Nekoč se je nogometni svet tresel pred nami, danes pa smo sami postali nogometni malčki. Žalostno, a resnično," so med drugim zapisali v Bildu. Eden redkih, ki se je po novem reprezentančnem debaklu pojavil pred novinarskimi mikrofoni, je bil dolgoletni steber "elfa" Thomas Müller, ki je med vrsticami napovedal skorajšnje reprezentančno slovo:

"To je popolna katastrofa. Ne vem, kaj se bo dogajalo naprej. Če je bila to res moja zadnja tekma v nacionalnem dresu, potem bi nekaj besed rad namenil nemškim nogometnim navijačem. Bilo mi je v izjemno čast in zadovoljstvo, dragi ljudje. Imeli smo tako prelepe trenutke kot tudi tiste manj prijetne. A na koncu so vedno prevladali tisti lepši, ki vam ostanejo v spominu za večne čase. Vselej sem dajal vse od sebe in tudi, ko nisem bil na pričakovani ravni, sem vse počel z ljubeznijo do nemškega dresa. Kaj pa bo v prihodnje, v tem trenutku še ne znam povedati."