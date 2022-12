Nemčija na koncu le vknjižila zmago proti Kostariki, ki pa je pirova

V 10. minuti pa so Nemci izkoristili terensko premoč. Z leve strani je predložek v kazenski prostor poslal David Raum , tam pa je bil prvi pri žogi Serge Gnabry , ki je z glavo premagal Navasa. Le nekaj minuta kasneje je z glavo poskusil še Leon Goretzka , ki pa ni uspel ugnati vratarja Kostarike.

Že takoj na začetku srečanja je do priložnosti prišel mladi Jamal Musiala , ki je močno sprožil z roba kazensekga prostora Kostaričanov, a je bil na pravem mestu izkušeni vratar Keylor Navas , ki je žogo odbil v kot. Le nekaj minut kasneje je Musiala lepo preigraval v nasportnikovemu kazenskemu prostoru, a njegove podaje soigralci v množici teles niso izkoristili.

Nemčija je kljub vodstvu še naprej pritiskala, Kostaričani pa so prežali na protinapade. V prve pol ure igre so imeli Nemci žogo v nogah kar 70 odstotkov igralnega časa, streljali so osemkrat, od tega štirikrat na gol.

Vodstvo Nemcev bi lahko v prvem polčasu še povišala Musiala in Gnabry, a sta oba merila mimo vrat, je pa bila v 42. minuti po napaki branilcev Niklasa Süleja in Antonia Rüdigerja prvič blizu gola tudi Kostarika, a je strel Keysherja Fullerja Manuel Neuer obranil in Nemčija je na odmor odšla z zadetkom prednosti.

V drugem polčasu pa so Nemči doživeli hladen tuš. Najprej je na drugi tekmi skupine E Japonska v treh minutah obrnila rezultat in povedla proti Španiji z 2:1, kar je Nemce potisnilo na tretje mesto v skupini, nato pa je Kostarika še izenačila. Protinapad, ki se je končal s predložkom z desne strani je najprej z glavo zaključil Kendall Waston, Neuer pa je njegov strel odbil. Prvi pri odbiti žogi je bil Yeltsin Tejeda, ki jo je ze desnico pospravil v mrežo Nemcev.