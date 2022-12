Vinicius 'pičil' že v sedmi minuti, Brazilija vodi 1:0

Ker so Brazilci na prvih dveh tekmah v svoji skupini osvojili maksimalnih šest točk, si je lahko selektor Tite privoščil "luksuzno" potezo, saj je proti Kameruncem odpočil vse svoje prvokategornike. Proti Južni Koreji pa se je znova odločil za udarno enajsterico, v primerjavi z zadnjo tekmo v skupini je namreč storil kar deset sprememb, vrnil se je tudi prvi zvezdnik Neymar, ki si je proti Srbiji načel gleženj. Mesto med vratnicama je znova prevzel Allison Becker, v konici napada pa Richarlison, ki se je proti Srbiji proslavil z dvema zadetkoma.

Južnokorejci so si osmino finala po pravi drami zagotovili na zadnji tekmi svoje skupine proti Portugalski. Potem ko so se že v peti minuti znašli v zaostanku, so do zmage prišli v tretji minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa, za katero je po sijajni asistenci Heung-min Sona poskrbel rezervist Hwang Hee-chan. Napadalec Wolverhamptona je za nagrado v osmini finala dobil priložnost od prve minute, kar je bila ena od dveh sprememb selektorja Paula Benta. V osrčje obrambe se je vrnil Napolijev Kim Min-jae, tako da je zadnjo vrsto znova sestavljala četverica Kimov.