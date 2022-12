Neymar o najbolj bolečem porazu: Psihično sem uničen

Hrvaška je v 117. minuti tekme s pomočjo Bruna Petkovića izid proti Brazilcem dramatično izenačila na 1:1 in izsilila enajstmetrovke. Po odličnih strelih Hrvatov proti brazilskemu vratarju Alissonu in bolj jalovih poskusih Brazilcev Neymar sploh ni prišel do priložnosti, da bi enajstmetrovko izvedel, saj se je serija strelov zaključila po zgrešenem strelu Marquinhosa . Hrvati so slavili, Neymar pa je hitro planil v jok.

"Psihično sem uničen. To je vsekakor poraz, ki me je najbolj bolel. Zaradi njega sem bil 10 minut paraliziran in takoj po tekmi sem planil v jok. Na žalost bo dolgo bolelo. Borili smo se do konca. Na svoje soigralce sem zelo ponosen ravno zaradi njihovega truda, ki ga ni manjkalo. Ta skupina (nogometašev) si je to zaslužila, mi smo si to zaslužili, Brazilija si je to zaslužila, ampak to ni bila božja volja! Hvala vsem za podporo naši reprezentanci. Na žalost nam ni uspelo. Bolelo bo dolgo, dolgo časa," je dan po bolečem izpadu v četrtfinalu SP na svojem profilu na Instagramu zapisal prvi zvezdnik Brazilije Neymar.