Depay hitro kaznoval zapravljive Američane, 1:0*

Louis van Gaal ni spreminjal začetne enajsterice, ki je pred dnevi premagala Katar. Steber obrambe je znova Virgil van Dijk , v sredini je začel Frenkie de Jong , ki v skupinskem delu ni navdušil, v napadu pa prvi strelec tulipanov Cody Gakpo in povratnik po poškodbi Memphis Depay . V taboru ZDA je prišlo do dveh sprememb: Walker Zimmerman je v obrambi namesto Camerona Carter-Vickersa , poškodovanega napadalca Josha Sargenta je nadomestil Jesus Fereira . Glavna novica za vse navijače čez lužo je brez dvoma bila, da je bil nared za največje napore Christian Pulisic , ki je bil pod vprašajem zaradi trka z iranskim vratarjem v torek.

Tradicija na strani Nizozemcev, Američani le dvakrat čez osmino finala

Nizozemci so za prvo mesto v skupini A ugnali Senegal in Katar, z Ekvadorjem pa remizirali brez zadetkov. Nogometaši ZDA so v skupini B zasedli drugo mesto, potem ko so remizirali z Angleži in Valižani, na odločilni tretji tekmi pa ugnali Iran. Tulipani so favoriti na stavnicah, mnogi jih izpostavljajo kot ekipo, ki bi utegnila presenetiti in v Katarju morebiti ostati vse do konca.

Na njihovi strani je tudi tradicija, saj so že trikrat igrali v finalu, dvakrat pa so svojo pot končali v polfinalu, nazadnje v Braziliji leta 2014, medtem ko jih v Rusiji pred štirimi leti sploh ni bilo na turnirju. Američanov prav tako ni bilo na zadnjem svetovnem prvenstvu, v svoji zgodovini pa so le dvakrat napredovali iz osmine finala – na prvem mundialu davnega leta 1930 in v Južni Koreji ter na Japonskem leta 2002.

Pri Nizozemcih je za zdaj največ pokazal Cody Gakpo, ki je zadel na vseh treh tekmah. Danes lahko postane prvi Nizozemec, ki bi zadel na štirih zaporednih tekmah mundiala. Ob sebi ima tudi prvega napadalnega zvezdnika te generacije Memphisa Depayja, ki je okreval po poškodbi in bo začel v prvi postavi. Na drugi strani so Američani navdušili z igro visokega tempa, v kateri ritem narekuje mlada in zelo nadarjena vezna vrsta – Tyler Adams, Yunus Musah in Weston McKennie.

Več o obeh današnjih tekmah, zvečer sledi obračun Argentine in Avstralije, si lahko preberete v spodnjem članku.