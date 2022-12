Oda Giroudu, (ne ravno) zvezdi, ki najbolj svetlo žari v senci velikanov

Karima Benzemaja so leta 2020, ko ni nastopal za francosko reprezentanco, vprašali, kakšno je njegovo mnenje o napadalcu, ki je s Francijo leta 2018 osvojil svetovno prvenstvo v Rusiji. "Nikoli ne boste pomešali Formule 1 in gokartov. Jaz vem, da sem Formula 1," je Benzema pred dvema letoma brez zadržkov opisal "gokarta" Olivierja Girouda . Francija je SP leta 2018 osvojila, čeprav Giroud v konici napada ni dosegel niti enega zadetka na sedmih tekmah. Kako? "Deluje zgolj zato, ker je on tam. To je to. Ne bo spektakularno, ne bo nič norega, ampak zaradi njegovega dela sta Antoine Griezmann in Kylian Mbappe v napadu bolj vidna," je uspeh reprezentance v svoji odsotnosti poskušal razložiti Benzema. Tudi pozneje, ko je Benzema imel priložnost omiliti svoje izjave o Giroudu, tega ni storil. "Preprosto sem povedal resnico," ni popuščal dolgoletni napadalec Reala.

Vsekakor se Benzema lahko pohvali z več lovorikami od Girouda, na koncu koncev je osvojil pet naslovov v Ligi prvakov, letos pa je prejel prestižen naziv Balon d'Or za najboljšega igralca na svetu. Dejstvo je, da Giroud skoraj nikoli ni veljal za prvega zvezdnika v moštvih, v katerih je nastopal. Vedno je bil zgolj tisti Giroud, ki igra v napadu zato, ker ni boljšega. Njegova nogometna zgodba ni polna bogatih prestopov, milijonskih sponzorskih pogodb in množic zvestih navijačev, ki so vstopnico za tekmo kupili zgolj in samo zato, ker bo po zelenici tekel on. Ne, to ni Olivier Giroud in pri 36 letih starosti resnici na ljubo tudi nikoli ne bo.

Svojo kariero je začel v skromnem francoskem klubu Grenoble. Zanj je na 26 tekmah v drugi francoski ligi dosegel vsega dva zadetka. Sledil je Tours, v katerem je končno pokazal svoj pravi obraz in na 69 tekmah zabil 38 golov. Sledil je prestop v Montpellier za vsega dva milijona evrov. 21 ligaških golov pozneje je Giroud postal najboljši strelec francoskega prvenstva in osvojil svojo prvo lovoriko v karieri, postal je državni prvak. Njegove predstave so prepričale legendarnega Arsena Wengerja in sledila je selitev v londonski Arsenal. Tam je Giroud pustil največji pečat, saj je v rdeče-belem dresu zaigral na 253 tekmah in dosegel 105 zadetkov. Njegovi goli so večinoma bili enostavni, a nekajkrat je njegova spretnost z žogo naravnost navdušila londonske navijače. Prednjačita predvsem dva zadetka.

Škorpijon in gol neštetih podaj

Na prvi dan leta 2017 je Arsenal na domačem stadionu gostil Crystal Palace in Giroud je po protinapadu svojega moštva dosegel čudovit zadetek s t. i. škorpijonskim udarcem. Ob izteku tega leta je za ta zadetek bil nagrajen s Fifino nagrado Puškaš, ki je vsako leto podeljena igralcu, ki je po mnenju žirije dosegel najlepši gol na svetu. A lepota tega zadetka se ne nahaja zgolj v Giroudovem neverjetnem nadzoru lastnega telesa in žoge ob strelu, ampak tudi v trenutkih pred zadetkom. Hector Bellerin je na svoji polovici ukradel žogo in jo podaljšal do Girouda, ki jo je v globoko v svoji polovici z enim dotikom podaljšal do soigralca. Sledil je njegov sprint v kazenski prostor nasprotnika. Tam pa čarovnija. Ta serija dogodkov popolnoma opisuje nesebičnega napadalca, ki rad sodeluje tudi pri gradnji akcij.