Prvi resnejši test za tulipane, Avstralci po ponovitev 'Savdijcev'

Američani so premagali Iran in remizirali z Walesom ter Anglijo. Na vseh treh tekmah so kraljevali v prvem polčasu, v drugem pa opazno popustili, česar si v osmini finala ne bodo smeli privoščiti. Tyler Adams , Yunus Musah in Weston McKennie so izjemni na sredini igrišča, a če jim bodo moči začele pešati, bi se lahko Američani hitro znašli v težavah. Prav tako bo veliko odvisno od tega, ali bo nared za največje napore prvi zvezdnik Christian Pulisic , ki se je v torek poškodoval po trku z iranskim vratarjem.

Na prvi pogled so Nizozemci v skupini A brez težav opravili svojo nalogo in s sedmimi točkami rutinirano osvojili prvo mesto. Vendar je bila prav ta skupina na papirju najmanj kakovostna, predstave tulipanov pa nič kaj bleščeče. Ekvador je bil v drugem krogu celo bližje zmagi, ko se je srečanje končalo z 1:1. Louisa van Gaala lahko veseli dejstvo, da je v Codyju Gakpoju dobil zanesljivega strelca – zvezdnik PSV-ja je v polno meril na vseh treh tekmah. Izkazal se je tudi vratar Andries Noppert , ki so ga pred turnirjem le redki videli kot prvo izbiro v nizozemskem golu.

20.00 Argentina – Avstralija

Poraz proti Savdski Arabiji, mučenje proti Mehiki in nato bistveno bolj prepričljiva predstava proti Poljski za osvojitev prvega mesta. Argentina, vsaj tako se zdi, raste iz tekme v tekmo. Lionel Messi je pokazal, da je (še vedno) v vrhunski formi, sedaj pa čaka, da se mu pridruži čim več soigralcev. Alexis Mac Allister in Julian Alvarez sta svoji priložnosti proti Poljakom odlično izkoristila. Eno od odkritij prvenstva je vezist Enzo Fernandez, ki je Mehičanom zabil krasen zadetek.

Melbourne, Sydney in ostala avstralska velemesta so bila sredi noči na nogah, ko so njihovi kenguruji proti vsem napovedim domov poslali Tunizijo in Dansko ter se uvrstili v osmino finala. Brez prvega mesta so po šestih osvojenih točkah ostali zgolj na račun gol razlike, kar bi moralo služiti kot opozorilo, da Avstralcev ne gre podcenjevati. Nogometaši iz dežele "tam spodaj" delujejo kot homogena enota, ki ve, kaj hoče, in se zaveda svojih omejitev, zato gre pričakovati, da se bodo posvečali branjenju in prežali na napake Argentine. V napadu imajo dovolj hitrih nogometašev (Mitchell Duke, Matthew Leckie, Riley McGree), da so sposobni ponoviti Savdsko Arabijo. To bi bil sicer čudež, a v zadnjih dveh tednih smo jih v Katarju videli že precej.

Kenguruji so z uvrstitvijo v osmini finala doma sprožili pravo nogometno evforijo: