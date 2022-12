Brazilci odgovarjajo Keanu: Še naprej bomo zadevali in plesali

Razpoznavni znak brazilskih nogometašev na svetovnem prvenstvu v Katarju so postali plesni gibi, ki jih uprizorijo vsakič, ko zatresejo mrežo nasprotnika. Proti Južni Koreji so jo kar štirikrat, zato je bilo plesa veliko. Po enem od zadetkov se jim je pridružil celo selektor Tite. Nad potezo, ki je bila za večino zgolj odraz odlične kemije v moštvu, pa Roy Keane ni bil nič kaj navdušen. Prej nasprotno.

"Nespoštljivo je takole plesati po vsakem zadetku. Ne bi me motilo, če bi to storili enkrat na tekmo, ampak po vsakem zadetku ... To je nespoštljivo. Celo njihov selektor je bil zraven. To mi res ni všeč, še nikoli v življenju nisem videl toliko plesa," je početje Brazilcev v svojem slogu komentiral vselej ostri Keane, ki svetovno prvenstvo spremlja kot strokovni komentator televizije ITV.