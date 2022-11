Pivo se v Katarju (v omejenih količinah) toči le v navijaški coni

A je 'zlati sok', kot so ga poimenovali navijači, dostopen le v navijaških conah, na stadionih in v njihovi okolici pa ne. Prepoved točenja piva v okolici stadionov je sicer v veljavo stopila le nekaj dni pred začetkom turnirja, kar je razjezilo predvsem mnoge piva žejne navijače.

Do tedaj je sicer veljalo, da bodo navijači tekom svetovnega prvenstva lahko kupovali alkoholno pivo v določenih conah znotraj območij stadionov – vendar ne neposredno na stadionih in še to le pred in po tekmah. Na stadionih bodo sicer točili brezalkoholno pivo. Zvečer je strežba alkohola dovoljena tudi na uradnem festivalu navijačev v središču Dohe, kjer ga navijači, čeprav je cena pošteno zasoljena, mrzlično iščejo.