Po Argentini z Maradono končno še Messi z Argentino

Za razliko od Francozov so bili Argentinci močnejši iz tekme v tekmo. Poraz na uvodni jim je vlil še več odločnosti, kljubovalnosti, zanosa, hkrati pa je spremenil katarsko nogometno podnebje. Šele po arabski zaušnici so eni izmed treh največjih favoritov za končno zmago začeli v svojem slogu. Odtlej jih je krasila kakovost, fanatična borbenost, predanost reprezentanci in navijačem, odgovornost, najmočnejša čustva ... In, moram zapisati, tudi sposobnost prilagoditve na sodniški kriterij, ki jim je bil pisan na kožo. Slednje nikakor ni ključni dejavnik za njihov uspeh, a tekmeci so bili v drugačnem položaju. Predvsem pa jim je bilo dovoljeno bistveno manj. Tega so se zavedali, odzvati se niso mogli, znali ...

Pika na i bleščeče kariere in sladka zmaga nad tekmec(i)em

V zadnjih dveh desetletjih sem iz meseca v mesec z večjim odporom spremljal nenehne primerjave ultimativno najboljših njunega obdobja Cristiana Ronalda in Lionela Messija. Konec je! Bilo je preveč, preveč vsiljivo, preveč ošabno in poniževalno do ostalih. Bistvo nogometa se skriva drugje. Najlepša igra na svetu si je vodilni položaj sicer prigarala zlasti po zaslugi zunajserijskih posameznikov, genijev, ki so privabljali navijače na stadione in jih prikovali pred radijske, televizijske sprejemnike, ki so polnili časopisne strani. Ampak nikoli prej niso bili soigralci največjih in najboljših tako potisnjeni v ozadje kot v zadnjem obdobju. Leta 1986 po predzadnji zmagi Argentine na SP je bilo nepredstavljivo, če bi se komu zapisalo, da je Diego Maradona postal svetovni prvak. Ne, postala je Argentina. Argentina z Diegom Armandom Maradono. Pika. Danes pa je svetovni prvak Lionel Messi! Z Argentino ... Trenutno najboljšo reprezentanco na svetu, brez dvoma. Nedvomno tudi z najboljšim nogometašem novega stoletja. Superzvezdnikom, ki je genialnim potezam na največjem turnirju dodal še garaštvo in vztrajnost. Na trenutke celo nepopustljivost v obrambi. Navijači PSG-ja so po njegovih predstavah razumljivo polni upanja in optimizma. Zagotovo pričakujejo, da bo v podobnem slogu nadaljeval in Parižane popeljal še do težko pričakovane lovorike v Ligi prvakov.