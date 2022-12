Po novinarju, delavcu in fotografu v Katarju zdaj umrl tudi varnostnik

Organizatorji so na Twitterju zapisali, da je John Njua Kibue utrpel resen padec na stadionu v soboto in so ga po nujni oskrbi na kraju samem odpeljali v bolnišnico. V torek je zaradi poškodb umrl. Po navedbah ameriške televizijske postaje CNN gre za migrantskega delavca iz Kenije.

V izjavi so zapisali, da organizatorji preiskujejo okoliščine, ki so privedle do padca.

"Njegovi družini, sodelavcem in prijateljem v teh težkih časih izrekamo naše iskreno sožalje. Poskrbeli bomo tudi, da bo njegova družina prejela vse neporavnane dolgove," so sporočili organizatorji.

Na začetku turnirja je delavec, domnevno s Filipinov, izgubil življenje v nesreči med popravilom v hotelu ekipe iz Savdske Arabije.

Na turnirju je umrl tudi ugledni ameriški novinar Grant Wahl, potem ko se je zgrudil na stadionu med petkovim četrtfinalom med Argentino in Nizozemsko.