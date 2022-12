Podobnosti favoritov in izzivalcev

Do konca nogometnega SP so ostale le še štiri tekme, v boju za najprestižnejšo lovoriko so reprezentance, ki jih iz takšnih in drugačnih razlogov marsikdo ni videl v sklepni fazi tekmovanja. Izjema je Francija, ki je sodila v ozek krog favoritov, v nekoliko širšega Argentina zaradi začetnega spodrsljaja, Hrvatom so mnogi napovedali bolj zgodnje slovo, da ne omenjamo Maroka, ki je senzacija turnirja.

icon-expand Maroška reprezentanca je (pozitivna) senzacija mundiala v Katarju. FOTO: AP

Na največjih tekmovanjih praviloma dobimo junake, na katere pred uvodnimi tekmami ni računal nihče, toda tega, kar so letos storili Maročani, si nihče ni predstavljal niti v sanjah. Zgodba spominja na EP leta 2004, ko so senzacionalno slavili Grki. Takrat so se izkazali z granitno obrambo v izločilnih dvobojih, vse po vrsti so dobili z minimalno razliko. Afriškemu čudežu še nihče ni zabil gola! Enega so si sami. Obramba je nedvomno boljši del moštva, ampak ključna je bila fanatična borbenost, ekipni duh in vera v podvig ter nazadnje še dovolj samozavesti, da lahko prikrijejo zaostanek v kakovosti. Morda zveni čudno, če je reprezentanca med štirimi najboljšimi, a zagotovo premore manj tehničnih in taktičnih nogometnih vrlin kot tekmeci. Toda, kot s(m)o opozarjali že pred časom: na takšnih turnirjih je marsikaj mogoče prikriti prav z bojevitostjo in podrejanju zahtevam moštva.

Podobni aduti Maročanov in Hrvatov Vse zgoraj našteto krasi tudi reprezentanco Hrvaške. Pravzaprav sta si večje in manjše presenečenje polfinala v marsičem podobna. Že res, da so Hrvati neprimerno bolj cenjeni in uveljavljeni, da imajo več zvezdnikov, da premorejo več kakovosti, a vseeno so tudi sami opozarjali na nacionalni ponos, na boj do zadnje kaplje znoja, spet odlično vzdušje v reprezentanci, imajo pa – za razliko od Maroka – naši južni sosedje najizkušenejšega in najpomembnejšega za katero koli reprezentanco – Luko Modrića. In, če smo na hrvaškega kapetana računali, je drugače z izjemnim Dominikom Livakovićem, ki je ob Jošku Gvardijolu postal nov heroj kockastih', zaradi imenitnih obramb ob izvajanju 11-metrovk. 27-letni Dalmatinec ni veljal za vratarja, ki bi ga uvrščali med najzaneslivejše. Spomnimo se nekaterih njegovih kiksov pri Dinamu.

icon-expand Zlatko Dalić je ognjene še drugič zapored odpeljal v polfinale SP. FOTO: AP

Toda, kar se tiče strelov z bele pike, je težko premagljiv, to pa je Hrvaška krvavo potrebovala in očitno nanj tudi veliko stavila. Kar je za Hrvate Livaković, je za Maročane Yassine Bounou oziroma Bono. Tudi novega maroškega junaka sicer ne moremo uvrščati med najboljše vratarje na svetu, ampak daleč od tega, da gre za neznanko. Za razliko od Livakovića, se je v desetletju dokazal v tujini, konkretno v Španiji, si nabral ogromno izkušenj, predvsem pa je na tokratnem SP marsikdaj ohranil prepotrebno mirnost in jo prenesel na soigralce. Kako mu ne bi zaupali, če pa ga nihče izmed tekmecev še ni premagal? Celo iz 11-metrovke ne!

icon-expand Maročani so največje presenečenje turnirja. FOTO: AP