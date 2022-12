Portugalci zanikali govorice: Ronaldo ni zahteval odhoda iz Katarja

"Kapetan selecaa Cristiano Ronaldo ni niti v enem trenutku grozil z odhodom," so zapisali pri FPF in dodali, da Ronaldo vsak dan gradi edinstveno zapuščino s pomočjo članski reprezentanci in državi. "To je treba spoštovati," so poudarili pri zvezi. Ta je pojasnila, da je bil Ronaldov nastop proti Švici dodaten prikaz njegove zavezanosti k cilju.