Sijajni Portugalci brez Ronalda po pol ure v občutni prednosti, 2:0*

Po zaspanem uvodu v tekmo so Portugalci prvič zapretili v 16. minuti, ko se je v ugodnem položaju na levi strani kazenskega prostora znašel Bernardo Silva, a je iskal podajo, namesto da bi poskušal s strelom, tako da švicarska obramba ni imela težav. Le nekaj sekund kasneje je Joao Felix v kazenskem prostoru našel Goncala Ramosa, ki se je z igralcem na hrbtu odlično obrnil in nato poslal neubranljiv projektil ob stičišče prečke in vratnice Yanna Sommerja za 1:0. Po zadetku se je moralo selektorju Santosu še kako smejati, saj je prav Ramosu ponudil priložnost pred Cristianom Ronaldom.