Portugalska zveza zahteva zadetek za Ronalda, Adidas se z njimi ne strinja

Ronaldo sprva prepričan, nato negotov

Že sinoči so pri Fifi na uradni statistiki po nekaj minutah zadetek pripisali siceršnjemu podajalcu Brunu Fernandesu, potem ko je Ronaldo najprej gestikuliral nekdanjemu klubskemu soigralcu, da se je žoge dotaknil, pa je že ob veselju pokazal, da ni prepričan, ali ga je podaja Fernandesa oplazila po glavi ali ne. Vsakomur, ki se je kadarkoli vsaj malenkost resneje podil za okroglim usnjem, je jasno, da je prvi zvezdnik rdeče-zelenih nekaj moral začutiti ob bližnjem srečanju z žogo, ki je letela vsega nekaj milimetrov stran od njegove glave, zatorej reakcija ni nujno zaigrana in egoistična, kakor so jo želeli prikazati številni ljubitelji nogometa, kar nakazuje tudi negotovost Ronalda samega že nekaj trenutkov pozneje. No, bolj presenetljiva reakcija je tista, ki naj bi jo danes predstavili pri portugalski nogometni zvezi, kjer naj bi na Fifo naslovili pritožbo, češ da bi organizatorji turnirja gol morali pripisati njihovemu kapetanu in ne strelcu tudi drugega gola, ki ga je Fernandes dosegel z najstrožje kazni. Tovrsten odziv je dokaj nerazumljiv, saj smo lahko praktično vsi, ki smo si dvoboj ogledali pred televizijskimi sprejemniki, po neštetih ponovljenih posnetkih iz različnih zornih kotov s prostim očesom opazili, da Ronaldu ni uspelo priti do stika z žogo in drugega zadetka na tem mundialu.