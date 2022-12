Premier League kraljuje (tudi) v Katarju

Angleži z ogromno prednostjo

Nogometaši, ki si kruh služijo v Premier League, so do vključno osmine finala v polno merili kar 35-krat. Po šest golov so zbrali nogometaši Manchester Uniteda (Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro), Chelseaja (Kai Havertz, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Hakim Ziyech) in Manchester Cityja (Julian Alvarez, Jack Grealish, Phil Foden, Ilkay Gündogan, Manuel Akanji). Petkrat so se veselili igralci Tottenhama (Richarlison, Harry Kane, Ivan Perišić), medtem ko je edini strelec londonskega Arsenala za zdaj Bukayo Saka s tremi zadetki.

Francija pred ostalimi tremi iz najboljše peterice

Na lestvici državnih prvenstev z največ zadetki sledi francoska Ligue 1, katere nogometaši so doslej dosegli 18 zadetkov, od tega kar deset člani PSG-ja. Pod največ (5) se je podpisal Kylian Mbappe, trikrat je v polno meril Lionel Messi, po enkrat pa Neymar in Carlos Soler. 15 zadetkov so dosegli nogometaši iz španskega prvenstva, od tega kar osem člani Barcelone. 13 golov je doslej pripadlo nemškim bundesligašem, dva manj pa igralcem iz italijanske Serie A.

Pet najmočnejših državnih prvenstev v Evropi je pričakovano na vrhu. Za njimi pa najdemo portugalsko prvenstvo (8 zadetkov), turško Süper Ligo in nizozemsko Eredivisie (obe po 7), na devetem mestu je presenetljivo savdska Saudi Pro League, ki se lahko pohvali, da so njeni nogometaši petkrat merili v polno.