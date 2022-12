Pričakovano: poraz proti Maroku s španske klopi odnesel Luisa Enriqueja

Novica o odhodu Luisa Enriqueja je pričakovana, saj je španska reprezentanca v Katar pripotovala z visokimi pričakovanji, ki so se še povečala po uvodni zmagi nad Kostariko (7:1). Po torkovem izpadu proti Maroku, proti kateremu so Španci v 120 minutah igre streljali s praznimi naboji, pa so tamkajšnji mediji že začeli z ugibanji, kdo bo na španskem selektorskem stolčku nadomestil nekdanjega trenerja Barcelone.