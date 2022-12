Richarlisonov zadetek izbran za najlepši gol SP

Richarlison je na tekmi skupinskega dela s Srbijo dosegel gol za 2:0, po tem, ko je sredi kazenskega prostora s hrbtom obrnjen proti golu sprejel žogo po podaji Viniciusa Juniorja z leve strani. Nato pa se je obrnil in s škarjicami neubranljivo udaril po žogi. V širšem izboru za najlepši gol SP v Katarju so bili še zadetek Savdijca Salema Al-Davsarija proti Argentini, Neymarja proti Hrvaški, Nizozemca Codyja Gakpoja proti Ekvadorju, Argentinca Enza Fernandeza poti Mehiki, Kamerunca Vincenta Aboubakarja proti Srbiji, Mehičana Luisa Chaveza proti Savdski Arabiji, Kyliana Mbappeja proti Poljski, Korejca Paka Seonga proti Braziliji in še en Richarlisonov zadetek s tekme proti Južni Koreji.