Ronaldo: Boril sem se za to, da bi našo državo dvignil na vrh sveta

"Na srečo sem osvojil veliko mednarodnih lovorik, vključno z reprezentanco, želja pa je bila, da bi tudi našo državo dvignil na vrh sveta. Boril sem se za to. Zelo sem se trudil in lepo je bilo, dokler je trajalo," je dodal Cristiano Ronaldo .

"Na petih svetovnih prvenstvih v šestnajstih letih sem dal vse od sebe. Igral sem s sijajnimi soigralci in imel podporo milijonov Portugalcev. Vse sem pustil na igrišču. Nikoli nisem bežal od borbe in nikoli nisem nehal verjeti v svoj cilj," je zapisal dobitnik petih zlatih žog.

Sedemintridesetletni Ronaldo je za reprezentanco Portugalske odigral 196 tekem. "Ne izplača se reagirati, ko je glava vroča. Želim, da vsi vedo, da je bilo veliko izrečenega, veliko napisanega, veliko se je ugibalo, toda moja predanost Portugalski se ni nikoli spremenila. Vedno sem se boril za skupni cilj in nikoli nisem obrnil hrbta soigralcem ali državi. Za zdaj nimam več česa reči. Hvala Portugalska, hvala Katar. Sanje so bile lepe, dokler so trajale ... Zdaj je čas, da vsak zase pride do zaključkov," je napisal Ronaldo.