Ronaldo: Manchester United? Naslednje vprašanje

Cristiano Ronaldo je postal edini strelec na kar petih zaporednih mundialih. 37-letnik z Madeire je zabil uvodni gol na tekmi z Gano, ki so jo Portugalci po golijadi v drugem polčasu dobili s 3:2. Po tekmi je na obvezni novinarski konferenci sodeloval tudi kapetan Portugalcev. Ronaldo se je z novinarji družil točno 132 sekund.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V 62. minuti tekme med Portugalsko in Gano je Mohammed Salisu v kazenskem prostoru zadel Cristiana Ronalda v nogo in sodnik je pokazal na belo piko. Ronaldo je sam prevzel odgovornost in izkoristil najstrožjo kazen za skupno osmi zadetek na svetovnih prvenstvih in 118. v portugalskem dresu.

Portugalci so dobili še drugo medsebojno tekmo z Gano na svetovnih prvenstvih (2014), čeprav so zanjo trepetali do zadnjih sekund dvoboja.

Po tekmi je za MVP-ja tekme proglašen prav nekdanji nogometaš Sportinga, Reala, Juventusa in Manchester Uniteda. Gol je odprl Gance in trasiral pot k pomembni portugalski zmagi. Ronaldo je bil po zmagoslavju vabljen pred novinarje, kjer se je zadržal točno 132 sekund. Toliko časa je potreboval, da se udobno usede, posluša vprašanja in odgovori ...

icon-link Cristiano Ronaldo na SP FOTO: Sofascore.com

"Pomembno je, da smo osvojil vse tri točke. Važna je le zmaga. Ko gre za prvo tekmo prvenstva, se ne umira v lepoti, saj so ključne točke. S temi tremi smo naredili velik korak k izločilnim bojem. Želim pomagati reprezentanci, to je vse, kar me zanima. Prekrasen trenutek je za mano, moje peto svetovno prvenstvo. Ponosen sem na svetovni rekord, saj sem edini na svetu, ki je zabil na petih mundialih," je opazil portugalski kapetan in začenjal zmajevati z glavo, saj je drugo vprašanje že vsebovalo neprimerno temo o Manchester Unitedu. "Naslednje vprašanje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ve se, da je zgodba z rdečimi vragi za izkušenega napadalca končana, potem ko je dal kontroverzni intervju Piersu Morganu, kjer je očrnil klub in zlil gnojnico na trenerja Erika ten Haga. "To poglavje je zame končano. Ta teden sem tudi uradno zaključil z avanturo pri Manchester Unitedu. Ponavljam, zgodba je končana in pišem novo," je dodal Ronaldo in dal vedeti, da ga vprašanja s to temo ne zanimajo več ... Po točno 132 sekundah je vstal in odšel ...