Ronaldova Georgina neusmiljena do portugalskega selektorja Santosa

To ni bilo prvič, da je prelestna Georgina Rodriguez javno podprla svojega partnerja Cristiana Ronalda. Še posebej, ko okoliščine niso šle v prid 37-letnemu portugalskemu nogometnemu zvezdniku in podobno je bilo tudi ob zadnjem bolečem porazu enega od glavnih favoritov za osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Portugalci so namreč neslavno z minimalnim porazom (0:1) proti Maroku zaključili svoje nastope na 22. mundialu v Katarju, potem ko so bili vsi pred omenjenim obračunom prepričani, da bodo izbranci Fernanda Santosa zagotovo nastopili v polfinalu. Toda to je bil račun brez fanatično borbenih Maročanov, ki so si uvrstitev med štiri najbolje reprezentance popolnoma zaslužili. Temu primeren je bil tudi odziv nekdanjega člana lizbonskega Sportinga, Manchester Uniteda, madridskega Reala in torinskega Juventusa, ki ob odhodu z zelenice ni mogel skriti solza in velikega razočaranja.

Sodeč po zapisu na Instagramu je več kot razvidno, kdo je po besedah Rodriguezove glavni krivec za (nepričakovan) poraz Portugalcev. "Danes je tvoj prijatelj in trener sprejel napačno odločitev. Taisti prijatelj, ki ga toliko hvališ in spoštuješ, obenem pa tisti, ki se je (prepozno) prepričal na lastne oči, da se je s tvojim vstopom v igro marsikaj spremenilo na bolje. A bilo je, na žalost, prepozno. Preprosto ne smeš podcenjevati najboljšega nogometaša na svetu, svoje najmočnejše orožje. V življenju se naučimo marsičesa, tokrat nismo izgubili, ampak smo se naučili. Cristiano, občudujemo te!" je zapisalo Ronaldovo dekle.