Argentinci izpolnili sanje mnogih generacij in pobrali smetano posamičnih nagrad

"Ponosen sem. Danes sem osvobojen. Vodenje takšne ekipe me navdaja s ponosom. Vse, kar nam je uspelo, je zaradi njih," so bile prve besede Lionela Scalonija, potem ko je rojake popeljal do tretjega naslova svetovnih prvakov v zgodovini te na nogomet nore države. Scaloni je bil na dan finala star 44 let in 216 dni ter je tako postal najmlajši selektor svetovnih prvakov po rojaku Cesarju Menottiju, ki je bil ob slavju Argentincev na domačem turnirju leta 1978 star 39 let in 232 dni.

"Čeprav smo tekmo dolgo imeli pod nadzorom, smo vedeli, da bomo trpeli. Francozi so na koncu skoraj prišli do zmagovitega zadetka, a hvala bogu jim ni uspelo. O tem (zmagi na svetovnem prvenstvu, op. a.) sem sanjal celotno življenje. Nimam drugih besed, s katerimi bi opisal trenutne občutke," pa je bil čustven eden od glavnih junakov argentinskega slavja Emiliano Martinez.