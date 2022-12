Schweinsteiger o potezi katarskega šejka: Ukradel je Messijev trenutek

Po zadnjem žvižgu in slavju Argentincev ob osvojitvi naslova svetovnega prvaka je sledila podelitev slovitega pokala. Za dvig zlatega kipca je bil odgovoren kapetan Argentincev Lionel Messi, ki je pred glavnim trenutkom moral za kratek čas postati ob predsedniku Fife Gianniju Infantinu in katarskem šejku Tamimu bin Hamad Al-Thaniju. Slednji mu je nadel prozorno črno ogrinjalo, v katerem je Messi nato dvignil pokal.

Komentatorja prvenstva v Katarju Gary Lineker in Pablo Zabaleta sta bila precej zbegana ob pogleda na Lionela Messija, ki je v prosojni črni halji dvignil težko zlato lovoriko svetovnega prvaka. Predstavnik organizatorjev turnirja Tamim bin Hamad Al-Thani je Messija na podelitvi trofeje oblekel v bišt, tradicionalno arabsko ogrinjalo. Messi je katarskemu emirju dovolil, da mu je nadel prosojno črno haljo okoli ramen, preden je predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino argentinskemu zvezdniku izročil pokal in se je lahko začelo proslavljanje. Voditelj britanske radiotelevizije BBC Lineker je menil, da je odločitev, da Messija oblečejo v ogrinjalo, pokvarila tisto, kar bi moralo biti čaroben trenutek. Nekdanji angleški napadalec je dejal: "To je čaroben trenutek. Škoda, da so Messija, ki je bil oblečen v argentinski reprezentančni dres, prekrili z ogrinjalom." Nekdanji argentinski branilec Zabaleta je za BBC One ugibal o razlogih: "Le zakaj? Ni razloga za to." "Katarski vladar je s to potezo Messiju odvzel največji trenutek njegove kariere. Očitno je, da to Messiju ni bilo všeč tako kot tudi meni ne bi bilo. Če so hoteli počastiti lokalne običaje, bi to lahko naredili pozneje, v slačilnici. Če povzamem, neuspešna predstava," je na nemški televiziji ARD bil sila kritičen nekdanji reprezentant Nemčije.

icon-expand Tamim bin Hamad Al-Thani, Lionel Messi in Gianni Infantino FOTO: AP

Fifa brez odgovora Tiskovna agencija PA je za mnenje o zadevi prosila tudi Fifo, a še ni dobila odgovora. Katarski emir, šejk Tamim bin Hamad Al Tani, je na Twitterju čestital argentinski reprezentanci za zmago na svetovnem prvenstvu v Katarju, čestital je tudi francoski reprezentanci, vsem ekipam, ki so sodelovale na turnirju, pa se je zahvalil za čudovito igro. Zahvalil se je tudi navijačem za navdušeno navijanje. "Za zaključek smo izpolnili našo obljubo, da bomo organizirali izjemno prvenstvo arabskih držav, ki je omogočilo narodom sveta, da spoznajo bogastvo naše kulture in izvirnost naših vrednot." Predavatelj islamskih študij na Univerzi v Exeterju Mustafa Baig je pojasnil, da je bišt formalno oblačilo, ki ga nosijo le kraljeve osebe, dostojanstveniki, ženini na poročni dan in diplomanti na podelitvi diplom. "Torej lahko le nekaj izbranih ljudi dejansko obleče bišt," je dejal. Po mnenju poznavalca arabske kulture so Messiju v bistvu s tem, da so mu to ogrinjalo nadeli čez ramena, izkazali izjemno čast.