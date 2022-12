Selektor Portugalcev: Ronaldo? On je še vedno pomemben člen reprezentance

Odločitev selektorja Fernanda Santosa, da dobitnika petih zlatih žog ni uvrstil v začetno enajsterico, je bila tudi posledica neprimernih besed, ki jih je nogometaš uporabil, ko ga je trener zamenjal na zadnji tekmi skupinskega dela proti Južni Koreji. Namesto Ronalda je tekmo začel Goncalo Ramos, kapetanski trak pa je nosil Pepe. Selektor "evropskih Brazilcev" Fernando Santos je celo bolj kot o bleščeči predstavi in zanesljivi uvrstitvi med osem na svetu komentiral svojo odločitev, da 37-letnega Ronalda posadi na klop. "Sem vam že razložil, lahko govorimo o tekmi, o vsebini dogajanja proti Švici in manj o posameznikih. Lahko prosim," je sprva bežal od vprašanja izkušeni strateg na klopi Portugalcev in silil k taktičnim odgovorom. "Goncalo Ramos in Cristiano Ronaldo sta različna igralca in presodil sem, da bo tokrat v naši shemi bolje, da začnemo z Ramosem," je nadaljeval 68-letni strokovnjak in hitel z razlago, da je v odnosu z Ronaldom vse v najlepšem redu.