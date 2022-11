Senegal in Nizozemska v lovu na prvo zmago na SP

Prv priložnost na tekmi je sicer pripadla Senegalcem, ki se morajo znajti brez prvega zvezdnika Sadia Maneja, ki je primoran mundial izpustiti zaradi poškodbe. Po uvodnem naletu so Nizozemci prevzeli pobudo in si že v prvi minuti priigrali lepo priložnost, a po fliperju žoge Cody Gakpo, Steven Bergwijn in Daley Blind niso uspeli zadeti.

V deveti minuti je do strela z levico prišel Ismaila Sarr, a meril prek vrat. Na drugi strani je po podaji Gakpoja do strela z glavo prišel Blind in meril kakšen meter mimo leve vratnice. Še lepšo priložnost je imel v 19. minuti Frenkie de Jong, ki pa je bil po podaji Stevena Berghuisa v Senegalovem kazenskem prostoru neodločen in tako ni prišel do zaključnega strela.

Po pol ure igre je močno z levico sprožil še Berghuis, a se je žoga odbila od enega izmed branilcev in končala nad golom Chelseajevega Edouarda Mendyja.

Po zelo izenačenem prvem polčasu zadetkov nismo videli in ekipi sta na glavni odmor odšli z začetnim rezultatom 0:0.

V drugem je do prve resne priložnosti prišla Nizozemska, za katero je kapetan Virgil van Dijk sprožil z glavo, a meril za las prek vrat. Na drugi strani je prvi do strela prišel Boulaye Dia, ki je z desnico močno sprožil ob bližnji vratnici, a je bil Andries Noppert na pravem mestu.

V 84. minuti pa so Nizozemci le zadeli. Po predložku de Jonga je bil v kazenskem prostoru Senegala najvišji Gakpo, ki je z glavo premagal Senegalovega vratarja.

Že v prvi akciji po zaostanku so Senegalci skoraj izenačili, ko je natančno z levico sprožil Pape Gueye, z obrambo pa se je izkazal Heerenveenov vratar Noppert.