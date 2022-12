Senegalskega selektorja Cisseja je zaznamovala grozljiva tragedija

Takrat 26-letni Aliou Cisse je bil nogometaš Birmingham Cityja in se je skupaj s soigralci opravil na avtobus na gostovanje k West Hamu v Premier League. Z nasmeškom na obrazu, saj ni želel razžalostiti soigralcev, je odigral celotno tekmo. A kar ni nihče vedel je, da je teden prej ob gledanju televizije izvedel za nesrečo trajekta Joola, ki je potonil ob obali Gambije. Naslednji dan pa je prejel telefonski klic, da je bilo na tem trajektu dvanajst članov njegove družine, vključno s sestro, teto, stricem, nečaki in bratranci. Vsi so bili pogrešani.

"Čakanje je bilo najhujši del," je razkril Cisse, ki sicer o tragediji ne rad govori. "Skušaš najti nekoga, ki ima prave informacije. Na neki točki so ljudje začeli govoriti, da ni res in da je ladja prispela. V tistih trenutkih prideš do sape, nato pa trideset minut pozneje izveš, da ni res in da ladje še vedno niso našli."