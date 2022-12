Skomina: Enajstmetrovka? Sodnik se je odločil pravilno

Na svetovnem prvenstvu v Katarju nogometno pravico deli 36 glavnih sodnikov, 69 pomočnikov in 24 sodnikov, ki so zadolženi za VAR. Med glavnimi je tudi Slovenec Slavko Vinčić, med pomožnimi pa še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Prvič v 92-letni zgodovini mundialov je na sodniškem seznamu tudi šest sodnic, in sicer tri glavne in tri pomočnice. Slovenija ima tako na drugem zaporednem SP svoje sodnike. Pred štirimi leti v Rusiji so na tem področju ledino orali Damir Skomina, Jure Praprotnik in Robert Vukan. Prav Skomina je ekskluzivno za 24ur.com komentiral domnevno sporno enajstmetrovko na polfinalni tekmi Argentine in Hrvaške.

icon-expand Damir Skomina FOTO: Damjan Žibert Medtem ko svetovni mediji v izdajah slavijo zmago Argentine in hvalijo predstavo kapetana Lionela Messija in druščine, pa imajo hrvaški mediji precej drugačne poglede. Precej jih dvomi o upravičenosti najstrožje kazni, po kateri je Argentina prišla do prvega zadetka, ki naj bi po mnenju naših južnih sosedov odločilno vplival na razplet polfinala. "Zahtevna situacija za sodniško ekipo, toda končna odločitev je pravilna," je med drugim ekskluzivno za 24UR dejal upokojeni Damir Skomina.