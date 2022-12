Slovenci na Hrvaško po del nogometne evforije, ki je zajela svet

Ko prispemo v glavno mesto, se že na daleč vidi, da je vse posvečeno temu dogodku. Vsi so oblečeni v prepoznavne barve, celo voznica tramvaja. Ljudje v avtomobilih trobijo in so pri tem neustavljivi. Navijaške rekvizite je moč kupiti na vsakem koraku in čeprav sta do velikega obračuna še dobri dve uri, je v mestu že čutiti pozitivno napetost. Ljudje se zbirajo, na glavnem trgu pa je vse nared za prenos nogometnega spektakla. Moji prvi sogovorniki so štirje Slovenci, ki prihajajo iz okolice Maribora. Matej nam pove: "Ja, prišli smo navijat za Hrvaško. Takoj po tem, ko so premagali Brazilce, smo se odločili za ta korak."

Ko nas pot vodi čez mejo slovenske države, je takoj jasno, da smo na Hrvaškem in da se tam nekaj dogaja. Naključni obiskovalec bi morda mislil, da gre za državni praznik, kajti skoraj na vsaki hiši je izobešena hrvaška zastava. Razumljivo, njihova reprezentanca se bo pomerila v polfinalnem obračunu na svetovnem prvenstvu v nogometu. In to z Messijevo Argentino. Če to ni praznik!

"Hrvaška bo postala svetovni prvak, v finalu bo igrala z Marokom. Maročani bodo v sredo premagali Francijo, kajti Francozom manjka nekaj dobrih igralcev, ki so poškodovani. Današnja tekma bo sicer zelo težka, Argentinci bodo igrali napadalno in agresivno, Hrvati pa morajo paziti, da si ne priigrajo preveč rumenih kartonov. Če bodo zaigrali tako, kot znajo, bodo zmagovalci po rednem delu srečanja," pa je prepričan naslednji navijač.

Da je na ulicah hrvaške prestolnice zares hladno, ni treba posebej poudarjati. Toda prenekateri so se znašli in si za ta večer nadeli prav posebne "kostume". Oblečeni so namreč kar v nekakšne "spalne vreče", ki so zagotovo zelo tople. Ena izmed mimoidočih nam zaupa, da ji je oblačilo priskrbela njena mama. "Če želite, vam lahko posredujem naslov spletne strani, kjer so to lahko naroči," nam prijazno ponudi punca, ki je prepričana v zmago svoje ekipe z rezultatom 2:1.

Optimizma na ulicah Zagreba ne manjka, o zmagi svoje ekipe ne dvomi prav nihče. "Hmmm, na koncu bo Hrvaška slavila z golom razlike ... ali pa ... še bolj verjetno, da se bodo izvajale 11-metrovke. Tam pa smo mi zmagovalci. Rezultat bo ob koncu rednega dela 2:2, zadela pa bosta Modrić in Pašalić. Za Argentince bo dvakrat uspešen Messi. Želeli bi si, da bi se v finalu pomerili z Marokom, toda najverjetneje bo nasprotnik Francija. Zgodovina se ponavlja, toda tokrat bomo mi uspešnejši," je prepričana naslednja skupina deklet. Tudi Diana in Maria pri sosednji mizi si želita vnovičnega srečanja Francije in Hrvaške v velikem finalu. Ni kaj, želja po "maščevanju" je zares velika.