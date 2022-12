Slovenske legende enotne: Vrhunski finale in zaslužena zmaga Argentine

"Z izjemo prve tekme proti Savdski Arabiji so Argentinci zasluženo prvaki. Tudi v finalu so bili 75 minut absolutno boljši in na koncu je nogomet vseeno toliko pošten, da te nagradi za tisto, kar si delal," je po finalni tekmi dejal direktor nogometnih reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) in nekdanji reprezentant Miran Pavlin.

Milenko Aćimović, prav tako nekdanji reprezentant in trenutno selektor mlade izbrane vrste do 21 let, je dodal, da je bila pot Argentine in Lionela Messija do naslova prvakov zelo dramatična. "Na koncu, če pogledaš njihovo pot, ta finale, pa začetek s porazom proti Savdski Arabiji, tekma z Mehiko in enajstmetrovke z Nizozemsko. Enostavno so šli čez veliko dramo," je dejal 45-letnik.

Bojan Prašnikar je medtem ocenil, da sta v finalu zasluženo igrali Argentina in Francija. "Brez dvoma je to bil pravi finale," je povedal nekdanji selektor slovenske reprezentance. Kot je ocenil, zmaga Argentine ni presenečenje. Argentinski uspeh pa pripisuje predvsem agresivnemu južnoameriškemu stilu nogometa in kakovosti kapetana Messija.