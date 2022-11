'Slovo od nogometa po SP? Samo v primeru enega scenarija ...'

"Ni skrivnost, da želim igrati še najmanj dve leti. Torej, kariero bi zaključil pri 40-ih, kar se mi zdi glede na moje (trenutno) počutje optimalna starost. Toda nikoli ne veš, kaj ti življenje prinese. Nekaj že lahko načrtujete, a se lahko v hipu vse spremeni," je uvodoma dejal Cristiano Ronaldo in na Morganovo vprašanje, 'kaj bi storil, če bi s Portugalsko v finalu svetovnega prvenstva v Katarju premagal Argentino in s tem svojega največjega rivala v zadnjem desetletju in pol Lionela Messija , pri tem pa še dosegel hat-trick ob dejstvu, da je Argentincu uspelo doseči zadetek manj od njega?', je nekdanji član Reala in torinskega Juventusa kot iz topa odgovoril: "V tem primeru bi se upokojil 100-odstotno." (smeh)

Ronaldo se zaveda, da čas ni njegov zaveznik. Pri polnih 37 letih se razumljivo približuje neizbežno - zaključek kariere. "Ljudje mislijo, da se ne zavedam, da pri svojih letih ne morem igrati na ravni kot pred 10 ali 15 leti. To mi je kristalno jasno, toda moje počutje je zares odlično. Posledično ne vidim razloga, zakaj bi predčasno zaključil kariero. Dokler bom čutil strast do igre ter se z veseljem vsako jutro in vsak večer odpravil na trening, bom zagotovo vztrajal na nogometnih zelenicah v vlogi aktivnega nogometaša. Se pa v primerjavi z nekaterimi drugimi kolegi podobne starosti znam bolje prilagajati v samem procesu treninga in pripravi na izzive. Trenutno je največja težava v tem, da me v Manchestru obkroža slaba energija."

Da bo to njegovo že peto svetovno prvenstvo, ga še posebej veseli in dela ponosnega. "To je en poseben mejnik v moji karieri in življenju sploh. V zadnjih dneh dobivam podobna vprašanja o klimatskih pogojih, v katerih bodo odigrane tekme. Sam nimam težav z vročino oziroma malce višjimi temperaturami zraka. Osebno raje igram v toplem vremenu, bo pa veliko odvisno od vsakega posameznika, kako se bo uspel psihično pripraviti na specifične pogoje v Katarju," je v slogu pravega zmagovalca dejal Ronaldo in se v zaključku pogovora dotaknil še slovitega rojaka, žal preminulega Eusebia.