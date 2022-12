So Enriqueju šteti dnevi? Španski mediji že ponujajo morebitne naslednike

V Španiji so izpad svoje nogometne reprezentance z 22. svetovnega prvenstva v Katarju pospremili z nejevero oziroma šokantnim spoznanjem, da v tem trenutku Busquets, Gavi, Pedri in druščina še niso zreli za največje stvari.

To je, nenazadnje, pokazala tudi tekma osmine finala proti letos odličnemu Maroku, ki je po izvajanju enajstmetrovk več kot zasluženo premagal nekdanjo svetovno prvakinjo. Dan po katastrofi, kot je večina španskih medijev označila poraz z omenjeno afriško reprezentanco, je že prinesel prva natolcevanja o morebitni zamenjavi dozdajšnjega selektorja "Furije" Luisa Enriqueja. "Zdaj ni pravi trenutek, da govorim o svoji prihodnost na klopi španske izbrane vrste. Najprej moram vse skupaj dobro prespati in v miru analizirati, kaj vse je šlo po zlu. Šele tedaj se bom lahko odločil za to, kar je najbolje v prvi vrsti za reprezentanco in posledično tudi zame," je Enrique dejal po nepričakovanem porazu z Marokom.