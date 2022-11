Šok v francoskem taboru: Benzema dokončno ob nastop na SP

Karim Benzema se je šele priključil reprezentančnim kolegom na treningu s polno obremenitvijo. Pred tem od začetka zbora v ponedeljek ni treniral, v zadnjem mesecu in pol pa je imel veliko težav s stegensko mišico, je zvečer zapisala AFP. Za Real je na zadnjih šestih tekmah odigral vsega pol ure, v zadnjih tednih pa je vse napore vložil v nastop na SP v Katarju, ki se bo začelo danes z obračunom med Katarjem in Ekvadorjem (17.00). Francoska reprezentanca bo prvi obračun odigrala v torek, ko ji bo nasproti stala avstralska zasedba, v skupini D sta še Danska in Tunizija. Zamenjavo za zvezdnika Reala lahko selektor Didier Deschamps vpokliče do ponedeljka. V izjavi za javnost imena novega nogometaša pri FFF še niso sporočili.

Deschamps je sicer še pred zborom reprezentance za SP ostal brez vezistov Paula Pogbaja in N'Goloja Kanteja, branilca Presnela Kimpembeja ter vratarja Mika Maignana. V zadnjih dneh pa je zaradi poškodbe odpadel še napadalec Christopher Nkunku. Slednjega je v kadru zamenjal član Eintrachta iz Frankfurta Randal Kolo Muani.

"Sočustvujem s Karimom, ki si je svetovno prvenstvo označil kot glavni cilj sezone. Čeprav je to velik udarec za našo reprezentanco, zaupam tej skupini igralcev. Vse bomo storili, da upravičimo zaupanje ter se spopademo z izzivom, ki nas čaka," je v izjavi za FFF dejal Deschamps.