Japonci takoj na začetku drugega polčasa povedli, Španci izgubljeni

V skupini E si lahko še vse štiri reprezentance zagotovijo nastop v izločilnih bojih. Pred pričetkom obračunov so s štirimi točkami vodili Španci, na drugem mestu so bili Japonci, ki so imeli tri točke. Prav toliko so jih imeli Kostaričani, ki so bili tretji, na zadnjem so se držali Nemci, ki so si priigrali zgolj točko. Četrtkova obračuna Španije in Japonske ter Nemčije in Kostarike bosta dala vse odgovore. Bomo na svetovnem prvenstvu v Katarju priča še kakšnemu presenečenju?

icon-expand Alvaro Morata FOTO: AP Dvoboj Španije in Japonske spada med enega pomembnejših na tem svetovnem prvenstvu. Stanje v skupini E namreč ne dopušča nikakršnih napak in presenečenj. Za napredovanje v izločilne boje si tako ekipi ne smeta privoščiti spodrsljaja. Na drugi tekmi omenjene skupine se merita še reprezentanci Nemčije in Kostarike. Prva postava Španije tako ni presenečala. Že na začetku smo videli značilno špansko igro, Alvaro Morata je v deveti minuti streljal na gol, žoga pa je končala v vratarjevih rokah. V 11. minuti je bil nogometaš madridskega Atletica uspešen. Z glavo je zadel v polno, podal mu je Azpilicueta. Morata je dosegel že svoj tretji zadetek na tem prvenstvu in 30. za špansko reprezentanco. Španec je imel v 23. minuti vnovič lepo priložnost, toda tokrat je bil uspešnejši japonski vratar Gonda. Na igrišču se je poznala premoč Španije, Japonci sploh niso prišli do izraza. Japonci so ob izteku začeli igrati precej bolj agresivno, kar se je poznalo pri rumenih kartonih, ne pa pri rezultatu. Prejeli so kar tri v šestih minutah. Do konca tekme nismo videli več zadetkov, čeprav so bili Španci za razred boljši nasprotnik. Že takoj na začetku drugega polčasa so Japonci izenačili rezultat na 1:1. Svoj drugi zadetek na prvenstvu je v 48. minuti dosegel Ritsu Doan. Le hip za tem so Japonci prišli še do drugega zadetka na tekmi, ki se je sprva zdel kot neveljaven, toda po presoji VARA je bil zadetek priznan. Gol je dosegel Ao Tanaka v 51. minuti. Španci so se zdeli izgubljeni, na igrišču so prevladovali nasprotniki. Španija je bila povsem razglašena. Tudi v nadaljevanju tekme se Španci še niso pobrali po dveh hitrih zadetkih, ki so jih prejeli.