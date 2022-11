Španci po naslov brez vrhunskega napadalca, a z izjemno sredino

Je bil polfinale lanskega Eura napoved nove zlate dobe ali le preblisk, ki je zameglil pogled na ponavljajoče se težava španske reprezentance? Čeprav ima furija kar nekaj pomanjkljivosti, jo stavnice uvrščajo zelo visoko – ob bok Angliji na četrto mesto med favoriti za zmago v Katarju. Zakaj je temu tako, kaj najbolj skrbi selektorja Luisa Enriqueja in od koga se pričakuje največ?

icon-expand Andres Iniesta je pred 12 leti dosegel edini gol za zmago Španije v finalu proti Nizozemski. V Katarju bo njegove čevlje skušal obuti Pedri. FOTO: AP

Od zlate španske generacije, nezaustavljive med letoma 2008 in 2012, z Andresom Iniesto, Xavijem in druščino je minilo skoraj desetletje. Čeprav je ostal le še Sergio Busquets, se slog igre ni veliko spreminjal. Selektor Luis Enrique še naprej stavi na kombinatorno igro številnih kratkih podaj, ki je lani na Euru prinesla uvrstitev med štiri najboljše. Takrat je bilo konec kar devet let dolgega čakanja španskih navijačev, da je njihova reprezentanca dobila tekmo izločilnih bojev na enem od velikih tekmovanj. Oktobra lani so Španci tezo o rastoči rezultatski krivulji potrdili z uvrstitvijo v finale Lige narodov, kjer sta jim slavje preprečila Kylian Mbappe in Karim Benzema. Španska obramba je v kvalifikacijah prejela le pet zadetkov, a ima Enrique v zadnji vrsti precej dilem: Cesar Azpilicueta ali Dani Carvajal na desnem boku? Komu zaupati mesto drugega osrednjega branilca ob Aymericu Laportu? Eric Garcia se pri Barceloni ni proslavil, Villarrealov Pau Torres pa je prav tako kot Laporte levičar, kar za igro z veliko posesti ni idealno.

icon-expand Sergio Ramos je za Španijo odigral neverjetnih 180 tekem, zadnjo marca lani proti Kosovu. Za Katar ga Luis Enrique ni vpoklical. FOTO: AP

Sredina igrišča je prostor, kjer so Španci tradicionalno najmočnejši. Če bo pri 34 letih sposoben držati visok tempo skozi celoten turnir, bo na položaju zadnjega vezista začenjal Busquets, ki mu Enrique neizmerno zaupa. V nasprotnem primeru bo prednost dobil Rodri. Barcelonina dragulja Pedri in Gavi pridno stopata v ogromne čevlje svojih predhodnikov Xavija in Iniesta. Kako široka je Španija na sredini igrišča, nazorno oriše dejstvo, da je Enrique doma pustil povsem zdravega Thiaga Alcantaro. Realni pokazatelj španske moči bo zagotovo derbi z Nemčijo v drugem krogu skupinskega dela. Proti Japoncem in Kostaričanom Španci ne bi smeli imeti večjih težav, a prav proti omenjenima reprezentancama, ki bosta vse stavili na trdno obrambo, bi do izraza lahko prišel manko izrazitih strelcev v španski izbrani vrsti. Alvaru Morati so na lanskem Euru žvižgali celo lastni navijači, a če se mu bo odprlo, bi znala Španija priti zelo daleč.

icon-expand Alvaro Morata med španskimi navijači ni najbolj priljubljen, a Enrique drugega klasičnega napadalca sploh nima. FOTO: AP

Prednost: Kakovost na sredini igrišča. Ob že omenjenih Gaviju, Pedriju, Busquetsu in Rodriju ne čudi, da Luis Enrique v sistemu 4-3-3 največ stavi na kombinatorno igro z veliko posesti žoge. Atleticova Koke in Marcos Llorente lahko dodata nekaj "cholisma" po vzoru svojega klubskega stratega Diega Simeoneja, če se bo treba braniti. Enrique pa rad zaupa tudi Carlosu Solerju, ki je verjetno komaj čakal reprezentančno akcijo, saj pri PSG-ju pobira drobtinice. Slabost: Manko napadalca na najvišjem nivoju. Med 26 nogometaši je edina prava devetka Alvaro Morata. Napadalec Atletica ima v dresu furije zavidljiv izkupiček (57 tekem, 27 golov), a je trenutno daleč od najboljše forme. Za Atletico je v tej sezoni zmogel vsega pet zadetkov, zato ne bo presenečenje, če v Katarju ne bo redno med strelci. V tem primeru sta dve možnosti: ali bodo breme doseganja zadetkov prevzeli krilni igralci (Ferran Torres, Ansu Fati, Dani Olmo, Pablo Sarabia ...) ali pa se bo španskim navijačem znova kolcalo po Davidu Villi. Glavni zvezdnik: Za razliko od nekaterih drugih reprezentanc smo imeli pri tej izbiri težjo odločitev. Glede na predstave na zadnjem evropskem prvenstvu smo se odločili za Pedrija. 25. novembra bo praznoval šele 20. rojstni dan, a si je špansko igro brez njega nemogoče predstavljati. Z brezhibno tehniko in izjemnim pregledom igre je najboljši približek Andresu Iniesti, motorju zlate generacije. In vsaka zlata generacija potrebuje svoj motor.

icon-expand Ferran Torres je eden tistih, od katerih bo v napadu odvisno največ. Pri 22 letih je za reprezentanco zadel že 13-krat, a le enkrat na zadnjih desetih tekmah. FOTO: AP

Naslov lahko osvojijo, če ... bodo našli posameznika, sposobnega redno dosegati zadetke. David Villa je zadnji Španec, ki je na enem velikem tekmovanju dosegel več kot tri gole – na SP v Južni Afriki jih je kar pet. Alvaro Morata je na lanskem Euru trikrat meril v polno. Da se bo Španija lahko kosala z najboljšimi, bo moral ta izkupiček še izboljšati. Bojijo se, da ... se bo ponovil scenarij izpred štirih let. V 120. minutah osmine finala kljub terenski premoči niso uspeli streti domačinov Rusov, ki so napredovali po streljanju enajstmetrovk. Ob pomanjkanju razpoloženih napadalcev bi se jim to kaj lahko pripetilo znova. Bodite pozorni na ... Danija Olma. Verjetno ne bo začenjal v prvi postavi, a premore kakovost, ki je v španski izbrani vrsti prej izjema kot pravilo: ima odličen strel z razdalje. Njegov vstop bi znal konkretno spremeniti taktike nasprotnih obramb. Kako nevaren je, potrjuje njegova statistika iz RB Leipziga. V tej sezoni je na 14 tekmah sodeloval pri sedmih golih. V kvalifikacijskem ciklu je v polno meril dvakrat.

Nogometaši, na katere bo lahko v Katarju računal Luis Enrique: Vratarji: David Raya (Brentford), Robert Sanchez (Brighton), Unai Simon (Athletic Bilbao), Branilci: Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Balde (Barcelona), Hugo Guillamon (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Vezisti: Sergio Busquets (Barcelona), Gavi (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Carlos Soler (Paris Saint-Germain), Napadalci: Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcelona), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Yeremy Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao).