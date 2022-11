Dvojček Richarlisona za mirnejšo brazilsko končnico

Do svoje premierne tekme na SP v Katarju sta prišli tudi reprezentanci Srbije in Brazilije. Ekipi sta se srečali tudi pred štirimi leti, ko je šlo za prvenstvo v Rusiji, in takrat je bila z 2:0 boljša Brazilija. Očitno so ta dvoboj Srbi bolj kot ne že pozabili, saj so bili v napovedih pred tekmo v Lusailu pregovorno optimistični, morda celo prepotentni in tekmecem zabičali, da predčasno ne bodo slekli hlač, pa četudi gre za reprezentanco, ki jo v Katarju uvrščajo med najožje favorite za končni naslov. Še več, četa selektorja Dragana Stojkovića je "vpila", da se nikogar ne boji in da pričakuje proti kariokam pozitiven rezultat. Srbe ni prestrašil niti podatek, da Brazilci v skupinskem niso izgubili na zadnjih 15 tekmah na svetovnih prvenstvih.

Resda so imeli favoriti dvoboje že v prvem polčasu precej več od igre in tudi pričakovano terensko pobudo, a si razen nekaj pol priložnosti, najbolj aktiven je bil član madridskega Reala Vinicius Junior, niso priigrali. Srbi so delovali zelo koncentrirano in disciplinirano v obrambi, tako da njihov vratar Vanja Milinković Savić ni imel obilo dela v prvih 45 minutah, ko sta nasprotnika travnik zapustila brez doseženega gola. Srbi, ki v Katarju nastopajo na petem svetovnem prvenstvu, so bili nekajkrat nevarni ob prekinitvah, grozili pa so tudi s protinapadi, ki pa se praviloma niso končali s strelom na nasprotnikovo vrata, ki jih je branil Liverpoolov Alisson Becker.

Da bodo v drugem polčasu dali v prestavo višje, so Brazilci pokazali že v uvodni minuti nadaljevanja, ko so bili blizu vodstvu. Tudi tokrat je bil na mestu Milinković Savić. Drugi del tekme so favoriti vzeli precej bolj resno, delovali so bolj živahno in z raznovrstnimi odločitvami, tako da so imeli Srbi precej dela v obrambnih nalogah, ki pa so jih odlično opravljali. Ob kančku sreče je srbska mreža še naprej mirovala.